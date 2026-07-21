جان باختن بازیگر کُرد در بازداشتگاه ژاپن و افزایش موج نژادپرستی علیه کُردها در این کشور

به گزارش کردپرس، مراد چیچک، بازیگر کُرد که در ژاپن به عنوان کارگر زندگی می‌کرد، پس از یک سانحه رانندگی در ۲۵ ژوئن بازداشت و به کلانتری تاکائو در شهر هاچی‌اوجی منتقل شد. او پس از وخامت حالش از بازداشتگاه به بیمارستان انتقال یافت و دوم جولای به شکلی مشکوک جان باخت. خانواده وی اما پنج روز بعد، در ۸ جولای، از مرگ او مطلع شدند. پیکر او نیز ۱۷ جولای به ترکیه منتقل و در زادگاهش، حکاری، به خاک سپرده شد.

وقاص چلاق، دبیرکل انجمن فرهنگی کُردهای ژاپن، در گفت‌وگو با خبرگزاری مزوپوتامیا درباره جزئیات این پرونده گفت مراد چیچک در روز حادثه برای او پیام فرستاده و اعلام کرده بود حالش خوب است.

او افزود: «پلیس به دلیل اینکه مراد هنگام بازداشت گذرنامه و کارت شناسایی همراه نداشت، برای او حکم ۱۰ روز بازداشت صادر کرد. وقتی برای ملاقاتش رفتم، مأموران گفتند در حال رایزنی با اداره مهاجرت هستند و احتمال دارد ششم ماه او را به دادستانی معرفی و سپس به اداره مهاجرت تحویل دهند.»

چلاق ادامه داد: «اول جولای یکی از دوستان ژاپنی ما با او ملاقات کرده بود و گفته بود مراد حال عمومی خوبی داشت، فقط کمی ناراحت به نظر می‌رسید، اما با هم شوخی می‌کردند. ظاهراً پس از پایان این ملاقات حالش بد می‌شود. پزشکی از درمانگاهی که با کلانتری قرارداد داشت، تنها با معاینه دستی او را بررسی کرده و گفته بود احتمال دارد دچار یبوست باشد و اگر تب کرد، او را به بیمارستان مجهز منتقل کنند.»

این پرونده شبیه یک قتل است

چلاق با اشاره به تناقض‌های موجود در پرونده گفت: «پلیس در اظهارات خود مدعی شده مراد چیچک در سلول مدام فریاد می‌کشیده، مرتب به سرویس بهداشتی می‌رفته و چون هنگام اندازه‌گیری دمای بدنش تب نداشته، مطابق توصیه پزشک او را به بیمارستان منتقل نکرده‌اند.»

او افزود: «اما در گزارشی که روزنامه توکیو منتشر کرده، آمده است دمای بدن مراد بین ۳۴ تا ۳۵ درجه بوده؛ در حالی که این دمای طبیعی بدن انسان نیست و این اندازه‌گیری نیز با دماسنج‌های غیرتماسی و غیرقابل اعتماد انجام شده است.»

وی ادامه داد: «پلیسی که آنجا حضور داشته گفته حدود ساعت ۵:۳۰ صبح صدای مراد قطع شد. مأموران او را در حالی که بی‌حرکت روی توالت نشسته بود پیدا کردند. مدعی هستند عملیات احیای قلبی انجام داده‌اند، اما هنگام پیدا کردنش نبض و قلبش از کار افتاده بود.»

چلاق با اشاره به گزارش پزشکی قانونی گفت: «در گزارش بیمارستان علت مرگ، ساعت ۷:۴۵ صبح، التهاب ناشی از سوراخ شدن دوازدهه و "مرگ طبیعی" اعلام شده است؛ اما او دو تا سه ساعت بعد به بیمارستان منتقل شده است. او فریاد می‌زده و درخواست کمک می‌کرده، اما هیچ اقدامی برای نجاتش انجام نشده است. در این پرونده آشکارا سهل‌انگاری وجود دارد و به نظر می‌رسد تشخیص اشتباه بیمارستان و قصور پلیس به مرگ او منجر شده باشد. این پرونده بیش از هر چیز به یک قتل ناشی از سهل‌انگاری شباهت دارد و به احتمال زیاد مسئولیت این اتفاق متوجه یکی از طرفین خواهد شد.»

نژادپرستی علیه مهاجران در ژاپن رو به افزایش است

دبیرکل انجمن فرهنگی کُردهای ژاپن با اشاره به افزایش فضای ضد مهاجران در این کشور گفت: «مرگ مراد چیچک بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها، محافل سیاسی و حتی پارلمان ژاپن داشت. برخی نمایندگان نیز به موضوع تبعیض نژادی و استفاده پلیس از شیوه‌های مبتنی بر پروفایل‌سازی نژادی اشاره کردند و تناقض‌های موجود در اظهارات پلیس نیز در رسانه‌ها مطرح شد.»

او افزود: «وکلای پرونده با جدیت آن را پیگیری می‌کنند و قرار است موارد مشابه مرگ افراد در بازداشتگاه‌ها که ناشی از سهل‌انگاری بوده نیز بررسی شود، زیرا چنین مواردی در ژاپن سابقه دارد.»

چلاق همچنین گفت: «در سال‌های اخیر، با تحریک برخی محافل افراطی، موجی از تبلیغات نژادپرستانه علیه جامعه کُرد در ژاپن شکل گرفته است. برخی گروه‌ها و حساب‌های وابسته به ترکیه در شبکه‌های اجتماعی، از جمله هواداران حزب ظفر و جریان‌های مشابه، نیز در ایجاد این فضا نقش داشته‌اند. نژادپرستی و بیگانه‌هراسی در ژاپن رو به افزایش است و برخی سیاستمداران نیز برای کسب رأی از این فضا بهره‌برداری می‌کنند. به همین دلیل معتقدم فضای ایجادشده در شبکه‌های اجتماعی و این کارزارها نیز در نحوه برخورد با مراد بی‌تأثیر نبوده است. گویا تصور کرده‌اند چون او یک خارجی است، ضرورتی ندارد وضعیتش را جدی بگیرند.»

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