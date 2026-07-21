جان باختن بازیگر کُرد در بازداشتگاه ژاپن و افزایش موج نژادپرستی علیه کُردها در این کشور

سرویس ترکیه- وقاص چلاق، دبیر انجمن فرهنگی کُردهای ژاپن، با اشاره به مرگ مشکوک مراد چیچک، بازیگر کُرد، در بازداشت پلیس ژاپن، گفت شواهد موجود از قصور پلیس و تشخیص نادرست کادر درمان حکایت دارد و این پرونده بیش از آنکه یک مرگ طبیعی باشد، به «قتل ناشی از سهلانگاری» شباهت دارد.
به گزارش کردپرس، مراد چیچک، بازیگر کُرد که در ژاپن به عنوان کارگر زندگی میکرد، پس از یک سانحه رانندگی در ۲۵ ژوئن بازداشت و به کلانتری تاکائو در شهر هاچیاوجی منتقل شد. او پس از وخامت حالش از بازداشتگاه به بیمارستان انتقال یافت و دوم جولای به شکلی مشکوک جان باخت. خانواده وی اما پنج روز بعد، در ۸ جولای، از مرگ او مطلع شدند. پیکر او نیز ۱۷ جولای به ترکیه منتقل و در زادگاهش، حکاری، به خاک سپرده شد.
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