به گزارش کردپرس، دولت باغچه لی، رئیس حزب حرکت ملی ترکیه (MHP)، در نشست هفتگی فراکسیون این حزب در مجلس ملی ترکیه، اجلاس اخیر ناتو در آنکارا را نقطه عطفی در معادلات امنیتی جهان توصیف کرد و گفت تحلیل این نشست صرفاً بهعنوان یک رویداد دیپلماتیک، نگاهی ناقص و سطحی به تحولات جاری است.
او با بیان اینکه در اجلاس آنکارا بار دیگر مفهوم واقعی «همپیمانی» مورد ارزیابی قرار گرفت، اظهار داشت که اتحاد میان کشورهای عضو ناتو نباید تنها به عکسهای یادگاری، بیانیههای سیاسی یا پیامهای همدردی در زمان بحران محدود شود، بلکه باید بر پایه عدالت، اعتماد متقابل، همکاری، تولید مشترک و همبستگی واقعی شکل بگیرد.
باغچه لی تأکید کرد که ترکیه امروز تنها به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی خود در ناتو اهمیت ندارد، بلکه با اتکا به تجربه تاریخی، توان دفاعی، اراده سیاسی و ظرفیتهای ملی، به یکی از بازیگران اثرگذار در شکلدهی به نظم امنیتی جدید تبدیل شده است.
رئیس حزب حرکت ملی با اشاره به درخواست رجب طیب اردوغان برای پایان یافتن تحریم های اعمالشده علیه صنایع دفاعی ترکیه گفت شکلگیری ارادهای برای لغو تحریمهای «کاتسا» و بازنگری در پرونده جنگندههای اف-۳۵، گامی مثبت است، اما آنچه بیش از همه اهمیت دارد، ترمیم بیاعتمادیای است که در نتیجه رفتارهای ناعادلانه برخی متحدان علیه ترکیه در سالهای گذشته به وجود آمده است.
او افزود افزایش سهم تولیدات بومی و ملی در صنایع دفاعی ترکیه به بیش از ۸۰ درصد، نتیجه سالها فشار، تحریم و محدودیت بوده و نشان میدهد این کشور توانسته است وابستگی خود به خارج را تا حد زیادی کاهش دهد.
باغچه لی در بخش دیگری از سخنانش به تحولات مربوط به ایران پرداخت و با انتقاد از حملات نظامی پس از روند توافق، اظهار داشت این اقدامات اعتماد به دیپلماسی را تضعیف کرده است.
وی با اشاره به سخنان دونالد ترامپ مبنی بر پایان توافق، گفت: «توافق، تعهد دولتهاست، نه تصمیم یک فرد.» به گفته او، حمله به ایران در حالی که این کشور طرف یک توافق بوده، اعتبار توافقات بینالمللی را زیر سؤال میبرد.
او همچنین تأکید کرد نگرانیهای آمریکا درباره برنامه هستهای ایران یا امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز باید از طریق مذاکره و سازوکارهای حقوقی حلوفصل شود، نه از مسیر تشدید تنشهای نظامی.
باغچه لی هشدار داد که هرگونه بحران در تنگه هرمز، به دلیل نقش راهبردی این آبراه در انتقال انرژی، پیامدهای گستردهای برای اقتصاد جهانی، بازار انرژی و قیمت کالاهای اساسی خواهد داشت.
رئیس حزب حرکت ملی با اشاره به روابط آنکارا و اتحادیه اروپا گفت پس از اجلاس ناتو، موضوع عضویت کامل ترکیه بار دیگر در دستور کار اروپا قرار خواهد گرفت.
او با انتقاد از رویکرد اتحادیه اروپا اظهار داشت روند عضویت ترکیه سالهاست که بیش از معیارهای فنی، تحت تأثیر ملاحظات سیاسی و پیشداوریها قرار گرفته است.
باغچه لی تأکید کرد اروپا در حوزههایی مانند امنیت، انرژی، مهاجرت، تجارت و ثبات منطقهای بدون ترکیه قادر به تدوین راهبردی پایدار نخواهد بود و افزود: «جایگاه ترکیه اتاق انتظار اروپا نیست، بلکه باید با وزن و جایگاه شایسته خود بر سر میزهایی حضور داشته باشد که تصمیمهای راهبردی در آن اتخاذ میشود.»
او همچنین خواستار پیشبرد روابط ترکیه و اتحادیه اروپا بر پایه احترام متقابل، برابری حاکمیتی و عدالت شد و گفت بهروزرسانی اتحادیه گمرکی، لغو روادید و توسعه روابط اقتصادی مهم است، اما اروپا باید نگاه ابزاری خود به ترکیه را کنار بگذارد.
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