پیش بینی تولید ٩٠٠ هزار تن گندم در آذربایجان غربی

به گزارش کردپرس، محمدرضا اصغری در جریان بازدید از مراکز خرید تضمینی گندم و بررسی روند تحویل محصول گندمکاران به مراکز خرید دولتی، اظهار کرد: امسال با تکیه بر مدیریت هوشمندانه و یافته‌های علمی، پیش‌بینی می‌شود ۸۵۰ تا ۹۰۰ هزار تن گندم از ۴۰۶ هزار هکتار اراضی استان برداشت شود که گامی بلند در جهت تقویت امنیت غذایی کشور است.

او با اشاره به اقدامات پیشگیرانه برای صیانت از تولید، افزود: عملیات مبارزه با سن گندم، زنگ زرد و علف‌های هرز در سطحی بالغ بر ۴۵۰ هزار هکتار از مزارع استان اجرایی شد که رکوردی کم‌سابقه در ارتقای سلامت و کیفیت محصول نهایی محسوب می‌شود.

اصغری همچنین از سازماندهی ۷۲ مرکز خرید تخصصی در سراسر استان خبر داد و تأکید کرد: پیش بینی می کنیم امسال حدود ۵۵۰ هزار تن گندم تحویل مراکز خرید شود و محدودیتی برای دریافت گندم از کشاورزان وجود ندارد و مراکز خرید آماده پذیرش تمامی محصول تحویلی هستند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی با اشاره به اجرای مدل نوین خرید اعتباری با مشارکت بانک کشاورزی، خاطرنشان کرد: در این طرح حمایتی، کشاورزان می‌توانند تا سقف ۳۰ درصد از ارزش گندم تحویلی را بدون نیاز به مراجعه حضوری به بانک، در قالب اعتبار خرید دریافت کنند.

او در پایان گفت: این اعتبار، تسهیلاتی برای تأمین نقدینگی بوده و به منزله قیمت نهایی محصول نیست.