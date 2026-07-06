پولتیکو: موضوع کردها از دستور کار ناتو خارج شده است

به گزارش کردپرس، نشریه پولتیکو در گزارشی درباره تغییر رویکرد اروپا نسبت به ترکیه در حوزه دفاعی نوشت که پس از کنار گذاشتن سلاح از سوی پ.ک.ک، مسئله کردها که سالها یکی از عوامل تنش میان آنکارا و برخی اعضای ناتو بود، اکنون بهندرت در نشستهای این ائتلاف مطرح میشود؛ تغییری که به گفته دیپلماتهای ناتو، مسیر همکاریهای امنیتی اروپا و ترکیه را هموارتر کرده است.
نشریه پولتیکو در آستانه اجلاس سران ناتو در آنکارا گزارش داد که با افزایش تردیدها نسبت به تعهد آمریکا به امنیت اروپا در دوره ریاستجمهوری دونالد ترامپ، کشورهای اروپایی بیش از گذشته به ظرفیتهای نظامی و صنایع دفاعی ترکیه چشم دوختهاند. در این میان، کاهش تنش بر سر مسئله کردها نیز یکی از عوامل تسهیلکننده این روند ارزیابی شده است.
بر اساس این گزارش، تصمیم سال گذشته پ.ک.ک برای کنار گذاشتن سلاح، یکی از مهمترین منابع اختلاف میان ترکیه و برخی کشورهای اروپایی را تا حد زیادی از میان برده است. اگرچه اتحادیه اروپا و ترکیه هر دو پ.ک.ک را یک سازمان تروریستی میدانند، اما در سالهای گذشته برخی پایتختهای اروپایی از برخوردهای گسترده آنکارا با گروههای و نهادهای کردی که به ارتباط با این سازمان متهم میشدند، انتقاد میکردند.
پولتیکو به نقل از سه دیپلمات ناتو مینویسد که ترکیه در گذشته بهطور مستمر موضوع پ.ک.ک را در جلسات این ائتلاف مطرح میکرد، اما اکنون مسئله کردها بهندرت در نشستهای ناتو مورد بحث قرار میگیرد؛ تغییری که یکی از عوامل کاهش اصطکاک میان آنکارا و متحدانش در ناتو محسوب میشود.
این گزارش تأکید میکند که در شرایطی که آمریکا بخشی از تعهدات امنیتی خود در اروپا را کاهش داده، کشورهای اروپایی بیش از گذشته به دومین ارتش بزرگ ناتو، توانمندیهای پهپادی، صنایع دفاعی رو به رشد و موقعیت ژئوپلیتیکی ترکیه نیاز پیدا کردهاند.
با این حال، پولتیکو مینویسد که همکاری نزدیکتر با ترکیه همچنان با موانعی روبهرو است. وضعیت حقوق بشر، عملکرد دموکراتیک دولت ترکیه، روابط نزدیک آنکارا با روسیه و چین و اختلافات حلنشده میان ترکیه و اتحادیه اروپا، از جمله نگرانیهای اصلی کشورهای اروپایی باقی مانده است.
به نوشته این نشریه، با وجود این ملاحظات، فشارهای ناشی از کاهش نقش آمریکا در ناتو و ضرورت مقابله با تهدیدهای روسیه، اروپا را به سمت همکاری دفاعی گستردهتر با ترکیه سوق داده و مسئله کردها دیگر مانند گذشته مانعی جدی در روابط امنیتی دو طرف به شمار نمیرود
سرویس جهان-نشریه پولتیکو به نقل از دیپلماتهای ناتو گزارش داد که پس از روند خلع سلاح پ.ک.ک، مسئله کردها که سالها یکی از محورهای اختلاف میان ترکیه و برخی متحدانش بود، اکنون بهندرت در نشستهای این ائتلاف مطرح میشود.
به گزارش کردپرس، نشریه پولتیکو در گزارشی درباره تغییر رویکرد اروپا نسبت به ترکیه در حوزه دفاعی نوشت که پس از کنار گذاشتن سلاح از سوی پ.ک.ک، مسئله کردها که سالها یکی از عوامل تنش میان آنکارا و برخی اعضای ناتو بود، اکنون بهندرت در نشستهای این ائتلاف مطرح میشود؛ تغییری که به گفته دیپلماتهای ناتو، مسیر همکاریهای امنیتی اروپا و ترکیه را هموارتر کرده است.
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