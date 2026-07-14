۲۳ تیر ۱۴۰۵ - ۱۲:۰۷

انهدام شبکه سازمان یافته پولشویی در کردستان/توقیف ۵۱ ملک و شناسایی ۹ متهم

انهدام شبکه سازمان یافته پولشویی در کردستان/توقیف ۵۱ ملک و شناسایی ۹ متهم

سرویس کردستان - فرمانده انتظامی استان کردستان از شناسایی و انهدام یک شبکه سازمان یافته پولشویی در ارتباط با دریافت غیرمجاز تسهیلات بانکی به ارزش بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش کرد پرس، سردار یحیی الهی با تشریح جزئیات این پرونده، به خبرنگاران گفت: در پی ارجاع یک فقره پرونده با موضوع دریافت غیرمجاز تسهیلات بانکی به ارزش بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال و با توجه به انحراف اموال و وجوه دولتی توسط سرشبکه و همدستان وی، رسیدگی تخصصی به موضوع با هماهنگی مرجع قضایی در دستور کار کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی استان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس امنیت اقتصادی با انجام اقدامات اطلاعاتی و تخصصی، رصد و پایش گسترده تراکنش های مالی و اجرای نیابت های قضایی، موفق به شناسایی شبکه سازمان یافته پولشویی شدند و ابعاد فعالیت مجرمانه این باند را کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان کردستان اظهار کرد: در جریان تحقیقات، ۵۱ فقره پلاک ثبتی در شهرستان سنندج و تعدادی از شهرهای شمالی کشور که با استفاده از وجوه حاصل از اقدامات مجرمانه و با هدف پنهان سازی منشأ اموال خریداری شده بود، شناسایی و با دستور مراجع قضایی توقیف شد.

سردار الهی با اشاره به روند رسیدگی قضایی پرونده، ادامه داد: در این پرونده برای تعدادی از متهمان با اتهام پولشویی قرار تأمین کیفری صادر شده و پرونده در حال رسیدگی در مراجع قضایی است.

وی همچنین از شناسایی ۹ نفر از اعضای این شبکه خبر داد و یادآور شد: این افراد با هماهنگی مقام قضایی تحت تعقیب قرار گرفته اند و اقدامات لازم برای تکمیل ابعاد پرونده ادامه دارد.

فرمانده انتظامی استان کردستان با تأکید بر عزم جدی پلیس امنیت اقتصادی در مقابله با مفاسد اقتصادی و جرائم مالی، یادآور شد: پلیس با هرگونه اقدام مجرمانه که موجب تضییع حقوق عمومی، اخلال در نظام اقتصادی کشور و سوءاستفاده از منابع مالی شود، با قاطعیت و در چارچوب قانون برخورد خواهد کرد.

کد مطلب 2797283

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