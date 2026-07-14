انهدام شبکه سازمان یافته پولشویی در کردستان/توقیف ۵۱ ملک و شناسایی ۹ متهم

به گزارش کرد پرس، سردار یحیی الهی با تشریح جزئیات این پرونده، به خبرنگاران گفت: در پی ارجاع یک فقره پرونده با موضوع دریافت غیرمجاز تسهیلات بانکی به ارزش بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال و با توجه به انحراف اموال و وجوه دولتی توسط سرشبکه و همدستان وی، رسیدگی تخصصی به موضوع با هماهنگی مرجع قضایی در دستور کار کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی استان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس امنیت اقتصادی با انجام اقدامات اطلاعاتی و تخصصی، رصد و پایش گسترده تراکنش های مالی و اجرای نیابت های قضایی، موفق به شناسایی شبکه سازمان یافته پولشویی شدند و ابعاد فعالیت مجرمانه این باند را کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان کردستان اظهار کرد: در جریان تحقیقات، ۵۱ فقره پلاک ثبتی در شهرستان سنندج و تعدادی از شهرهای شمالی کشور که با استفاده از وجوه حاصل از اقدامات مجرمانه و با هدف پنهان سازی منشأ اموال خریداری شده بود، شناسایی و با دستور مراجع قضایی توقیف شد.

سردار الهی با اشاره به روند رسیدگی قضایی پرونده، ادامه داد: در این پرونده برای تعدادی از متهمان با اتهام پولشویی قرار تأمین کیفری صادر شده و پرونده در حال رسیدگی در مراجع قضایی است.

وی همچنین از شناسایی ۹ نفر از اعضای این شبکه خبر داد و یادآور شد: این افراد با هماهنگی مقام قضایی تحت تعقیب قرار گرفته اند و اقدامات لازم برای تکمیل ابعاد پرونده ادامه دارد.

فرمانده انتظامی استان کردستان با تأکید بر عزم جدی پلیس امنیت اقتصادی در مقابله با مفاسد اقتصادی و جرائم مالی، یادآور شد: پلیس با هرگونه اقدام مجرمانه که موجب تضییع حقوق عمومی، اخلال در نظام اقتصادی کشور و سوءاستفاده از منابع مالی شود، با قاطعیت و در چارچوب قانون برخورد خواهد کرد.