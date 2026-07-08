به گزارش کردپرس، «الهام احمد» رئیس مشترک دایره روابط خارجی مدیریت خودگردان شمال و شرق سوریه در سخنانی با تأکید بر اینکه روند ادغام در سوریه تنها در صورت تضمین حقوق همه اقوام و زنان میتواند ماهیتی دموکراتیک داشته باشد، اعلام کرد که بهرغم ادامه روند ادغام نیروهای نظامی و نهادهای مدیریت خودگردان، چالشهایی همچون نادیده گرفتن نقش زنان در تصمیمگیری، بهرسمیت نشناختن آموزش به زبان مادری و محدود بودن نمایندگی کُردها در ساختار دولت دمشق همچنان پابرجاست.
در نشستی تخصصی با عنوان «ژئوپلیتیک کردستان و وضعیت زنان» در شهر سلیمانیه، «الهام احمد» رئیس مشترک دایره روابط خارجی مدیریت خودگردان بهصورت آنلاین در مورد روند جاری ادغام در سوریه سخنانی را ارائه داد.
الهام احمد در پیام خود اظهار داش
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