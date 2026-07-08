به گزارش کردپرس، «الهام احمد» رئیس مشترک دایره روابط خارجی مدیریت خودگردان شمال و شرق سوریه در سخنانی با تأکید بر اینکه روند ادغام در سوریه تنها در صورت تضمین حقوق همه اقوام و زنان می‌تواند ماهیتی دموکراتیک داشته باشد، اعلام کرد که به‌رغم ادامه روند ادغام نیروهای نظامی و نهادهای مدیریت خودگردان، چالش‌هایی همچون نادیده گرفتن نقش زنان در تصمیم‌گیری، به‌رسمیت نشناختن آموزش به زبان مادری و محدود بودن نمایندگی کُردها در ساختار دولت دمشق همچنان پابرجاست.

در نشستی تخصصی با عنوان «ژئوپلیتیک کردستان و وضعیت زنان» در شهر سلیمانیه، «الهام احمد» رئیس مشترک دایره روابط خارجی مدیریت خودگردان به‌صورت آنلاین در مورد روند جاری ادغام در سوریه سخنانی را ارائه داد.

الهام احمد در پیام خود اظهار داش

ت: «دوست داشتم شخصاً در این برنامه حضور داشته باشم، اما به دلایلی این امکان فراهم نشد. توافق ۲۹ ژانویه در شرایطی امضا شد که جنگ همچنان ادامه داشت. در زمینه پیوستن نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) به ارتش سوریه، اقداماتی صورت گرفته و روند ادغام در این زمینه ادامه دارد. همچنین روند ادغام نیروهای امنیت داخلی (آسایش) و نهادهای مدیریت خودگردان نیز در حال پیشرفت است. اما در روند ادغام نهادهای زنان با مشکلاتی روبه‌رو هستیم، زیرا نظامی که در برابر ما قرار دارد، نظامی دموکراتیک نیست. به همین دلیل با چالش‌هایی مواجه هستیم. دولت دمشق می‌گوید برای زنان فضاهایی ایجاد کرده است. درست است که زنان در بسیاری از نهادها حضور دارند، اما در فرآیند تصمیم‌گیری نقشی ندارند و این یک مشکل اساسی است. اراده و نظر زنان در تدوین برنامه‌ها و راهبردها به رسمیت شناخته نمی‌شود و همین مسئله مشکلات متعددی ایجاد می‌کند.»

الهام احمد ادامه داد: «یگان‌های مدافع زنان (YPJ) باید در ساختار ارتش حضور داشته باشند، اما دولت در این زمینه مانع‌تراشی می‌کند. می‌بینیم که هنوز ذهنیتی محدود و مردسالار بر این مسئله حاکم است. در مدیریت خودگردان، زنان نقش بسیار مهمی داشتند، اما توافق ۲۹ ژانویه در شرایط جنگی تنظیم شد و مشاهده می‌کنیم که در بسیاری از حوزه‌ها زنان به‌عنوان صاحبان اراده و تصمیم شناخته نمی‌شوند. در زمینه آموزش به زبان مادری نیز مشکلاتی وجود دارد و تلاش می‌شود این موضوع تنها در حد درس‌های اختیاری باقی بماند. این یک مشکل بسیار جدی است. اگر از ادغام دموکراتیک سخن می‌گوییم، باید آموزش به زبان مادری نیز پذیرفته شود. برخی مدارک تحصیلی صادرشده از مدارس مدیریت خودگردان پذیرفته شده‌اند، اما همچنان در این زمینه نیز بحث‌ها و اختلاف‌نظرهایی وجود دارد.»

الهام احمد با اشاره به اینکه میزان حضور کُردها در دولت دمشق بسیار اندک است، گفت: «نمایندگی کُردها و زنان نباید صرفاً به یک عدد محدود شود. احزاب سیاسی نیز نارضایتی خود را در این زمینه اعلام کرده‌اند. در توافق ۲۹ ژانویه نیز بر ضرورت حضور و نمایندگی کُردها در نهادهای دولتی تأکید شده بود. بسیاری از نهادها تأکید می‌کنند که سوریه تنها از یک هویت تشکیل نشده، بلکه کشوری چندقومیتی و چندهویتی است و تنها بر پایه چنین نگرشی می‌توان سوریه‌ای دموکراتیک ساخت. در روند ادغام، همچنان درباره آموزش به زبان مادری، جایگاه زنان و مشارکت همه ملت‌ها و اقوام در نظام جدید بحث و گفت‌وگو ادامه دارد.»