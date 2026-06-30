اردوغان در نشست پارلمانی ناتو: حفظ امنیت اروپا بدون مشارکت ترکیه ممکن نیست

به گزارش کردپرس، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، در سخنرانی خود در نشست پارلمانی ناتو که در استانبول برگزار شد، اعلام کرد که برگزاری این نشست پیش از اجلاس سران ناتو در روزهای ۷ و ۸ جولای در آنکارا، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و می‌تواند زمینه‌ساز تقویت همکاری و همبستگی میان کشورهای عضو این پیمان باشد.

او با اشاره به جنگ‌ها، تروریسم، بحران‌ها و مهاجرت نامنظم در مرزهای ناتو، گفت اروپا و منطقه آتلانتیک وارد دوره‌ای از بی‌ثباتی شده‌اند و رویکردهای امنیتی گذشته دیگر پاسخگوی شرایط کنونی نیست.

اردوغان همچنین با اشاره به تحولات غزه و لبنان، این رویدادها را عاملی برای تضعیف اعتبار نهادهای بین‌المللی دانست و تأکید کرد که در چنین شرایطی حفظ قدرت بازدارندگی ناتو و انسجام میان متحدان اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

رئیس‌جمهور ترکیه گفت: ترکیه با بیش از هزار و ۸۰۰ کیلومتر مرز زمینی با مناطق بحران‌زده، برخورداری از ارتشی قدرتمند، توانمندی‌های نظامی مدرن و صنایع دفاعی پیشرفته، بیش از هفت دهه است که سهم مهمی در امنیت ناتو ایفا می‌کند. او افزود ترکیه در مأموریت‌های ناتو حضوری فعال دارد و تجربه خود در مدیریت بحران‌های منطقه‌ای را با دیگر متحدان به اشتراک می‌گذارد.

اردوغان همچنین اظهار کرد که اجلاس سران ناتو در آنکارا با استقبال گسترده کشورهای عضو و حتی افکار عمومی جهان روبه‌رو شده است و انتظار می‌رود این نشست به نتایجی منجر شود که ضمن تقویت روح همبستگی در ناتو، دغدغه‌های امنیت ملی تمامی اعضا را نیز در نظر بگیرد.

وی با بیان این که ترکیه مدتی طولانی است که با تروریسم مبارزه طولانی در حال مبارزه است، گفت کشوری که سال‌ها با تروریسم مقابله کرده و اکنون برای پایان کامل آن تلاش می‌کند، انتظار دارد متحدانش نیز در این زمینه حمایت بیشتری از آنکارا داشته باشند. اردوغان تأکید کرد تحقق این هدف مستلزم تقسیم عادلانه مسئولیت‌ها در ناتو و رفع موانع موجود بر سر راه تجارت و همکاری‌های صنایع دفاعی است.

اردوغان همچنین از کنار گذاشته شدن ترکیه در برخی برنامه های امنیتی اروپا انتقاد کرد و گفت حذف ظرفیت‌های دفاعی این کشور به دلایل سیاسی، به سود امنیت قاره اروپا نیست.

او از نمایندگان پارلمان‌های کشورهای عضو ناتو خواست از حضور ترکیه در برنامه‌های دفاعی اعلام‌شده از سوی اتحادیه اروپا حمایت کنند و افزود کنار گذاشتن ظرفیت‌های دفاعی ترکیه به دلایل سیاسی، به سود هیچ طرفی نیست.

اردوغان همچنین گفت در اجلاس آنکارا، تحولات مربوط به اوکراین، ایران، کشورهای حوزه خلیج فارس و فلسطین نیز مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. به گفته اردوغان، ترکیه در کنار قطر، پاکستان و دیگر کشورهای دوست، به تلاش‌های خود برای تبدیل آتش‌بس میان ایران و آمریکا به یک توافق پایدار ادامه خواهد داد.

رئیس‌جمهور ترکیه در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به وضعیت خاورمیانه، حملات اخیر به لبنان را اقدامی تحریک‌آمیز توصیف کرد و از کشورهای عضو ناتو خواست اجازه ندهند این اقدامات روند ثبات منطقه را مختل کند.

او تأکید کرد ریشه اصلی بحران‌های خاورمیانه مسئله فلسطین است و تا زمانی که اشغالگری و گسترش شهرک‌سازی‌های اسرائیل ادامه داشته باشد، دستیابی به صلح پایدار امکان‌پذیر نخواهد بود. اردوغان افزود تنها راه‌حل واقعی، تشکیل دو کشور است و باید یک کشور مستقل، دارای حاکمیت و تمامیت ارضی فلسطین بر اساس مرزهای سال ۱۹۶۷ تشکیل شود.