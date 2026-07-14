مردم دیالی مشتاق برقراری تردد زوار از مسیر سومار هستند

به گزارش کردپرس، «عدنان محمد عباس الشمری» در نشست مشترک با حبیبی استاندار کرمانشاه، با تجلیل از عمق روابط دو ملت برادر ایران و عراق اظهار کرد: ملت شریف عراق همواره افتخار میزبانی از برادران ایرانی خود را داشته‌اند و این پیوندهای مذهبی و تاریخی که با محبت اهل‌بیت (ع) گره خورده، روزبه‌روز مستحکم‌تر می‌شود.

وی با اشاره به پیشنهاد استاندار کرمانشاه مبنی بر بازگشایی مسیر سومار برای تردد زائران اربعین، تصریح کرد: مردم استان دیالی که همسایه مردم عزیز گیلانغرب هستند، مشتاقانه منتظر این اتفاق هستند. پیشنهاد ما این است که بر اساس ظرفیت‌سنجی‌های فنی و کارشناسی تیم‌های مشترک دو کشور، امسال در مرحله نخست، تعداد مشخصی از زائران بتوانند از مسیر سومار راهی عتبات عالیات شوند تا در سال‌های آتی این ظرفیت توسعه یابد.

استاندار دیالی با اشاره به مشکلات موجود در بازارچه‌های مرزی گفت: رانندگان و کامیون‌داران در دو طرف مرز گاهی با چالش‌هایی مواجه می‌شوند که با توجه به اهمیت زمان برای این قشر زحمت‌کش، باید با هماهنگی مسئولان دو استان، زمان‌بندی مشخصی برای حل این مشکلات تعیین شود و ما بر این باوریم که این جلسات نباید صرفاً در حد گفتگو باقی بماند، بلکه باید در بازه زمانی کوتاهی به نتایج عملی منجر شود.

الشمری با تقدیر از تلاش‌های مدیریت ارشد استان کرمانشاه و نمایندگان مجلس در توسعه زیرساخت‌های منتهی به مرز، به‌ویژه پروژه راه‌آهن تا مرز خسروی، خاطرنشان کرد: اقدامات شبانه‌روزی که در طرف ایران برای بهبود مسیرهای مواصلاتی در حال انجام است، شایسته قدردانی است.

وی ادامه داد: امیدواریم با تعیین یک جدول زمان‌بندی دقیق، شاهد به ثمر رسیدن این پروژه‌ها و تسهیل هرچه بیشتر تجارت و تردد زائران در آینده‌ای نزدیک باشیم.