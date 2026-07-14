هیات رئیسه جدید مجمع نمایندگان آذربایجان غربی معرفی شد

همچنین شهین جهانگیری نماینده ارومیه نایب رئیس و شارلی انویه تکیه نماینده مسیحیان آشوری، کلدانی کاتولیک ایران در مجلس شورای اسلامی به عنوان دبیر مجمع نمایندگان استان انتخاب و معرفی شدند.

پیش از این حاکم ممکان نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی رئیس مجمع نمایندگان آذربایجان غربی بود.

علی احمدی نماینده میاندوآب در دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی است. او دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی است و از کارشناسان حوزه اقتصادی استانداری آذربایجان شرقی و نامزدی در انتخابات دوره های دهم و یازدهم مجلس شورای اسلامی در حوزه میاندوآب را در کارنامه خود دارد.