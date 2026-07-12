مرگ ناگهانی لیندسی گراهام؛ پایان زندگی یکی از حامیان برجسته کردها

به گزارش کردپرس، سناتور لیندسی گراهام، از بانفوذترین چهره‌های حزب جمهوری‌خواه آمریکا و از نزدیک‌ترین متحدان دونالد ترامپ، در ۷۱ سالگی بر اثر یک بیماری ناگهانی جان خود را از دست داد. مرگ او به فعالیت سیاسی یکی از اثرگذارترین سناتورهای حوزه سیاست خارجی آمریکا پایان داد؛ سیاستمداری که در سال‌های اخیر بارها درباره تحولات خاورمیانه، به‌ویژه مسائل مربوط به کردها، مواضعی صریح و تأثیرگذار اتخاذ کرده بود.

دفتر گراهام با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که وی روز شنبه «بر اثر یک بیماری کوتاه‌مدت و ناگهانی» جان باخت. خانواده او ضمن قدردانی از پیام‌های تسلیت، خواستار احترام به حریم خصوصی خود در این دوران شدند.

رسانه آمریکایی «ان‌بی‌سی نیوز» نیز به نقل از مکالمات بی‌سیم نیروهای امدادی گزارش داد مأموران اورژانس شامگاه شنبه در پی دریافت گزارشی مبنی بر ایست قلبی به منزل این سناتور در واشنگتن اعزام شده بودند.

گراهام تنها یک روز پیش از مرگ، از سفر به اوکراین بازگشته و در کی‌یف با ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور این کشور، دیدار کرده بود.

سناتور جمهوری‌خواه ایالت کارولینای جنوبی بیش از دو دهه از اعضای اثرگذار سنای آمریکا بود و به‌ویژه در حوزه سیاست خارجی، امنیت ملی و مسائل خاورمیانه نقش فعالی ایفا می‌کرد. گراهام یکی از سیاستمداران طرفدار رویکرد خصمانه آمریکا در منطقه و استفاده از جنگ برای رسیدن به اهداف و منافع آمریکا بود. او در سال‌های اخیر به یکی از نزدیک‌ترین متحدان سیاسی دونالد ترامپ تبدیل شده بود، هرچند در مقاطع مختلف نیز دیدگاه‌های مستقلی در حوزه سیاست خارجی ارائه می‌داد.

در میان سیاستمداران آمریکایی، لیندسی گراهام از معدود سناتورهایی بود که به‌طور مستمر درباره مسائل کردها در عراق و سوریه موضع‌گیری می‌کرد. او بارها نسبت به خروج نیروهای آمریکایی از شمال و شرق سوریه هشدار داد و تأکید کرد که واشنگتن نباید متحدان کُرد خود را که در شکست داعش نقش محوری داشتند، تنها بگذارد. گراهام خروج شتاب‌زده نیروهای آمریکایی را تهدیدی برای امنیت منطقه و زمینه‌ساز بازگشت داعش می‌دانست.

او همچنین پس از عملیات نظامی ترکیه در شمال سوریه در سال ۲۰۱۹، از منتقدان جدی این اقدام بود و همراه با شماری از سناتورهای آمریکایی طرح‌هایی را برای اعمال تحریم علیه آنکارا ارائه کرد. گراهام بارها بر ضرورت ایجاد سازوکاری برای حفظ امنیت مناطق کردنشین سوریه و جلوگیری از بروز خلأ امنیتی تأکید کرده بود.

مواضع این سناتور تنها به سوریه محدود نبود. او در سال‌های اخیر بارها از اقلیم کردستان عراق حمایت کرد و خواستار حل اختلافات میان اربیل و بغداد از طریق گفت‌وگو شد. گراهام از سرگیری صادرات نفت اقلیم را عاملی مهم برای ثبات اقتصادی و امنیتی منطقه می‌دانست و بر ادامه همکاری‌های نظامی آمریکا با نیروهای پیشمرگه و تداوم حمایت واشنگتن از اقلیم کردستان تأکید داشت.

به همین دلیل، نام لیندسی گراهام در سال‌های گذشته بارها در گزارش‌ها درباره تحولات کردستان عراق، شمال و شرق سوریه و سیاست آمریکا در قبال کردها مطرح شد. مرگ ناگهانی او، علاوه بر پایان زندگی یکی از باسابقه‌ترین سناتورهای جمهوری‌خواه، به معنای از دست رفتن یکی از شناخته‌شده‌ترین حامیان تداوم همکاری آمریکا با کردها در کنگره ایالات متحده نیز به شمار می‌رود.