به گزارش کردپرس، حبیب تربتی افزود: مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان روند احداث پس‌کرانه‌های مرزی را با بهره‌گیری از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی، رفع موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاران و تسهیل فرآیندهای اداری با جدیت دنبال می‌کند.

او با بیان اینکه وضعیت اقدامات انجام‌شده در زمینه احداث پس‌کرانه‌های مرزی به شکل مستمر رصد می‌شود، ادامه داد: با تقویت هماهنگی بین‌بخشی، می‌توان از ظرفیت ممتاز مرزی آذربایجان‌غربی برای افزایش صادرات و تبدیل استان به یکی از کانون‌های مهم سرمایه‌گذاری کشور بهره‌برداری کرد.

براساس قانون ساماندهی مبادلات مرزی، پس‌کرانه‌های مرزی پهنه‌های پشتیبان اقتصادی و لجستیکی واقع در پشت مرزهای رسمی کشور هستند که با استقرار فعالیت‌های تولیدی، صنعتی و تجاری، زمینه توسعه ترانزیت، جذب سرمایه‌گذاری، ایجاد ارزش افزوده و رونق اقتصادی مناطق مرزی را فراهم می‌کنند.

در دوازدهمین جلسه مرکز خدمات سرمایه‌گذاری آذربایجان‌غربی بر تداوم هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، پیگیری مصوبات، رفع موانع اجرایی و تسریع در فرآیند احداث پس‌کرانه‌های مرزی به‌عنوان یکی از اولویت‌های توسعه اقتصادی آذربایجان‌غربی تأکید شد.