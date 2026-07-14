۲۳ تیر ۱۴۰۵ - ۱۳:۴۵

مشاهده یک گونه نادر و زیبا در حیات وحش قارص

مشاهده یک گونه نادر و زیبا در حیات وحش قارص

سرویس ترکیه - مارمولک قفقازی، یکی از گونه‌های نادر خزندگان که زیستگاه اصلی آن قفقاز و کردستان ترکیه است، در صخره‌های شهرستان کاغیزمان استان قارص مشاهده و تصویربرداری شد.

یکی از گونه‌های نادر خزندگان به نام مارمولک قفقازی در مناطق طبیعی استان قارص مشاهده شد.

این گونه که با نام علمی Paralaudakia caucasica شناخته می‌شود، در نواحی قفقاز و شرق آناتولی زندگی می‌کند و در زیستگاه‌های صخره‌ای شهرستان کاغیزمان همچنان به حیات خود ادامه می‌دهد.

مشاهده یک گونه نادر و زیبا در حیات وحش قارص

مارمولک قفقازی با تغذیه از حشرات و عنکبوت‌ها نقش مهمی در حفظ تعادل اکوسیستم ایفا می‌کند و به کنترل جمعیت این گونه‌ها کمک می‌کند.

از ویژگی‌های این خزنده ظریف و زیبا، می توان از توانایی تغییر رنگ و هماهنگ شدن با محیط اطراف نام برد؛ ویژگی ای که شناسایی این خرنده را در طبیعت دشوار می‌کند. به همین دلیل، مشاهده و ثبت تصاویر این گونه در زیستگاه طبیعی‌اش اتفاقی کم‌نظیر به شمار می‌رود.

مشاهده یک گونه نادر و زیبا در حیات وحش قارص

تصاویر ثبت‌شده از این خزنده در صخره‌های کاغیزمان، بار دیگر اهمیت حفاظت از زیستگاه‌های طبیعی کردستان ترکیه و گونه‌های نادر جانوری این منطقه را یادآور شده است.

مشاهده یک گونه نادر و زیبا در حیات وحش قارص

منبع تصاویر: پایگاه خبری دیکن

کد مطلب 2797288

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