مشاهده یک گونه نادر و زیبا در حیات وحش قارص

یکی از گونه‌های نادر خزندگان به نام مارمولک قفقازی در مناطق طبیعی استان قارص مشاهده شد.

این گونه که با نام علمی Paralaudakia caucasica شناخته می‌شود، در نواحی قفقاز و شرق آناتولی زندگی می‌کند و در زیستگاه‌های صخره‌ای شهرستان کاغیزمان همچنان به حیات خود ادامه می‌دهد.

مارمولک قفقازی با تغذیه از حشرات و عنکبوت‌ها نقش مهمی در حفظ تعادل اکوسیستم ایفا می‌کند و به کنترل جمعیت این گونه‌ها کمک می‌کند.

از ویژگی‌های این خزنده ظریف و زیبا، می توان از توانایی تغییر رنگ و هماهنگ شدن با محیط اطراف نام برد؛ ویژگی ای که شناسایی این خرنده را در طبیعت دشوار می‌کند. به همین دلیل، مشاهده و ثبت تصاویر این گونه در زیستگاه طبیعی‌اش اتفاقی کم‌نظیر به شمار می‌رود.

تصاویر ثبت‌شده از این خزنده در صخره‌های کاغیزمان، بار دیگر اهمیت حفاظت از زیستگاه‌های طبیعی کردستان ترکیه و گونه‌های نادر جانوری این منطقه را یادآور شده است.

منبع تصاویر: پایگاه خبری دیکن