کشف کالای احتکاری به ارزش ۷۳ میلیارد ریال در کردستان

به گزارش کرد پرس، فرزاد سردارزاده در گفت و گو با خبرنگاران، با بیان اینکه در جریان بازرسی های مشترک، یک انبار نگهداری مایحتاج عمومی شامل برنج، چای و روغن نباتی به دلیل ثبت نشدن در سامانه های مربوطه و انجام خرید و فروش خارج از ضوابط قانونی، به عنوان مصداق احتکار شناسایی و پلمب شد، گفت: ارزش ریالی کالاهای کشف شده در این انبار حدود ۷۳ میلیارد ریال برآورد شده است.

وی با اشاره به تداوم نظارت های میدانی بر بازار، اظهار کرد: تیم های مشترک مبارزه با احتکار و گران فروشی متشکل از اداره کل صنعت، معدن و تجارت، پلیس امنیت اقتصادی و اداره کل تعزیرات حکومتی با جدیت بر بازار نظارت دارند و با هرگونه تخلف در حوزه احتکار، گران فروشی و اخلال در نظام توزیع کالا بدون اغماض برخورد خواهند کرد.

معاون نظارت و بازرسی اداره کل صنعت، معدن و تجارت کردستان همچنین از تشکیل ۱۳ فقره پرونده کلان تخلف در حوزه عرضه قطعات یدکی خودرو خبر داد و افزود: برخی فعالان این حوزه در ایام اخیر با افزایش غیرقانونی قیمت ها و ارتکاب تخلفات صنفی، زمینه تشکیل پرونده های تعزیراتی را فراهم کردند.

سردارزاده ادامه داد: این پرونده ها با عناوین تخلف از جمله احتکار کالا، گران فروشی، عدم اجرای تکالیف صنفی، عرضه خارج از شبکه و همچنین عدم درج و ثبت شناسه کالا و کد رهگیری تشکیل شده است.

وی یادآور شد: کالاهای مشمول این پرونده ها شامل انواع روغن موتور دیزلی و سواری، فیلتر روغن، قطعات یدکی خودرو، چسب و رنگ بوده که ارزش ریالی آن ها بالغ بر ۱۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.

معاون نظارت و بازرسی اداره کل صنعت، معدن و تجارت کردستان بیان کرد: نظارت بر بازار و برخورد با متخلفان با هدف صیانت از حقوق مصرف کنندگان و ایجاد آرامش در بازار با همکاری دستگاه های نظارتی به صورت مستمر ادامه خواهد داشت.