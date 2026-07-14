دفتر مسرور بارزانی: ۳۵۸ کیلوگرم طلا به دستپاکی عراق تحویل داده شد

به گزارش کردپرس، دفتر مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کردستان، با انتشار بیانیهای اعلام کرد که در چارچوب همکاری و هماهنگی مستمر میان علی زیدی، نخستوزیر دولت فدرال عراق، و مسرور بارزانی، همچنین نهادهای ذیربط دو دولت، نخستوزیر اقلیم به وزارت داخله و دستگاههای وابسته به شورای امنیت اقلیم دستور داده است تا در همکاری با نهادهای فدرال، روند مقابله با فساد و پیگرد افراد متهم به فساد را ادامه دهند.
در این بیانیه آمده است که در ماههای گذشته، نتیجه این همکاریها، اتخاذ اقدامات قانونی علیه افراد متهم به فساد، بازداشت شماری از آنان و بازگرداندن مقادیر زیادی پول، طلا، املاک و سایر داراییها به خزانه عمومی بوده است.
بر اساس این بیانیه، در تازهترین اقدام، نهادهای ذیربط دولت اقلیم کردستان ۳۵۸ کیلوگرم طلای توقیفشده را به کمیته دستپاکی دولت فدرال عراق تحویل دادهاند.
دفتر نخستوزیر اقلیم تأکید کرد که دولت اقلیم کردستان به همکاری و هماهنگی با دولت فدرال برای مبارزه با فساد، جلوگیری از هدررفت اموال عمومی، تقویت شفافیت و حاکمیت قانون ادامه خواهد داد.
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