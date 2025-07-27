۵ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۱:۴۷

ویسی آکتاش از قول اوجالان: امرالی را به جزیره صلح تبدیل خواهیم کرد + تصاویر

سرویس ترکیه - ویسی آکتاش، پس از زندان فوق امنیتی امرالی، با انتقال درودهای عبدالله اوجالان به مردم از قول او گفت که جزیره امرالی را به جزیره صلح تبدیل خواهیم کرد.

به گزارش کردپرس، ویسی آکتاش، که پس از ۳۱ سال و ۳ ماه حبس از زندان فوق امنیتی امرالی آزاد شده است، با انتقال درودهای عبدالله اوجالان رهبر در بند PKK، از قول او به مردم اعلام کرد: «جزیره امرالی را به جزیره صلح تبدیل خواهیم کرد». او مورد استقبال مردم قرار گرفت.

ویسی آکتاش در شهر آمد (دیاربکر) با استقبال گسترده مردمی روبه‌رو شد. او در محله باغجیلار در شهرستان رزان، هنگام رسیدن به خانه‌اش با شادی از سوی مردم مورد استقبال قرار گرفت و به دلیل ازدحام شدید، به سختی وارد خانه شد.

پیام اوجالان: «امرالی جزیره صلح خواهد شد»

آکتاش در سخنانی کوتاه خطاب به مردم، سلام‌های عبدالله اوجالان، رهبر PKK، را به آنان رساند و گفت:
«سروک (اوجالان) گفت که جزیره امرالی را به جزیره صلح تبدیل خواهیم کرد.»

فائقه آکتاش، مادر ویسی آکتاش، با ابراز خوشحالی از آزادی پسرش گفت:
«از آزادی او بسیار خوشحالم و امیدوارم تمام زندانیان سیاسی آزاد شوند.»

