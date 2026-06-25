به گزارش کردپرس، انجمن فرهنگی و جمع‌خانه پیر سلطان ابدال در دیاربکر، پس از پایان روزه‌های محرم، آیین «جمع محرم» را برگزار کرد.

بنا بر گزارش خبرگزاری کُردی ولات، این مراسم با خواندن «گل‌بانگ» توسط پیر آغاز شد و پس از آن، با شعار «روزه‌های محرم ما پذیرفته باد و وحدت ما همواره پایدار بماند»، خوراک آیینی آشوره ی نذری میان حاضران توزیع شد. شمار زیادی از شهروندان در این آیین شرکت کردند.

در ادامه مراسم، آیدر کندیر، رئیس انجمن فرهنگی و جمع‌خانه پیر سلطان ابدال دیاربکر، در سخنانی با بیان اینکه «این مکان، میدان حق است»، گفت: «دوستان عزیز، آیین جمع تنها یک عبادت نیست؛ بلکه در عین حال مجلسی برای همبستگی اجتماعی، آشتی، رضایت و حقیقت است. از این رو، عبادت ما نباید برای نمایش باشد، بلکه باید برای حق انجام شود.»

کندیر سپس به قتل‌عام سیواس در دوم جولای ۱۹۹۳ اشاره کرد و گفت: «همان‌گونه که همه می‌دانید، دوم جولای ۱۹۹۳ شرم‌آورترین، تاریک‌ترین، دردناک‌ترین و بزرگ‌ترین فاجعه تاریخ ماست؛ لکه ننگی بر پیشانی این کشور که هنوز التیام نیافته است. در هتل مادیماک شهر سیواس، ۳۳ تن از عزیزان ما زنده‌زنده سوزانده شدند. همه ما می‌دانیم که این جنایت از پیش طراحی و برنامه‌ریزی شده بود.»

او افزود: «اکنون ۳۳ سال است که مبارزه ما برای دستیابی به عدالت ادامه دارد. در این مسیر، هرگز یک گام به عقب برنداشته‌ایم و از این پس نیز عقب‌نشینی نخواهیم کرد. ما سیواس را فراموش نکرده‌ایم و اجازه نخواهیم داد این فاجعه به فراموشی سپرده شود.»

این مراسم در پایان با اجرای «نَفَس»ها و سرودهای آیینی علوی به پایان رسید.