آراراتِ سپیدپوش با شکوه تمام در رقص برف جلوه گری می کند

به گزارش کردپرس، در ایغدیر، کوه آرارات که با ارتفاع ۵ هزار و ۱۳۷ متر بلندترین کوه ترکیه به‌شمار می‌رود، پس از بارش گسترده برف، زیر لایه‌ای سفید و درخشان پوشیده شد و چشم‌اندازهای خیره‌کننده‌ای پدید آورد.

دامنه‌های بزرگ و کوچک آرارات، در مرز میان ایغدیر و آگری، پس از بارش برف کاملاً سپیدپوش شده‌اند. تشکیل لایه‌های برف بر روی صخره‌ها و شیب‌های کوهستان، مناظری کم‌نظیر به وجود آورده که توجه بسیاری از دوستداران طبیعت را جلب کرد.

اشکال طبیعی و صخره‌ای کوه که با انباشت برف شکل تازه‌ای به خود گرفته‌اند، مناظر چشم‌نوازی خلق کرده‌اند.

«جوشکون اولوز»، یکی از شهروندان ایغدیر، در گفتگو با آناتولی با اشاره به زیبایی همیشگی این رشته‌کوه گفت: «آرارات در هر فصل دیدنی است، اما اکنون با پوشش کامل برف چهره‌ای متفاوت پیدا کرده است.»

اولوز در ادامه افزود: «ما در ایغدیر زندگی می‌کنیم و میزبان گردشگرانی هستیم که از چهار جهت ترکیه و کشورهای دیگر به اینجا می‌آیند. من همیشه به همه توصیه می‌کنم که حتماً از اینجا دیدن کنند. این منطقه بخشی از طبیعت بکر است که هنوز به‌طور کامل شناخته نشده و کمتر ردپای انسان در آن دیده می‌شود. البته نباید بی‌ملاحظه وارد مسیرهای کوهستانی شد؛ باید راه‌های مشخص را دنبال کرد و با احتیاط حرکت کرد.»

