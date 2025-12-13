به گزارش کردپرس، بارش برف و افت شدید دما در بخش‌های مختلف کردستان ترکیه باعث اختلال در رفت‌وآمد، بسته شدن راه‌های روستایی و سفیدپوش شدن مناطق مرتفع شد. هم‌زمان، شهروندان و تیم‌های شهرداری‌ها و اداره‌های راه‌سازی عملیات برف‌روبی و بازگشایی مسیرها را آغاز کردند.

وان

شهرداری کلان‌شهر وان اعلام کرد که به‌دلیل بارش سنگین برف، راه دسترسی ۱۰۲ نقطه مسکونی در شهرستان‌های میکس (نام ترکی: باغچه‌سرای)، شاخ (چاتاک)، پاییزآوا (گورپینار)، ایپک‌یولو و محمودی (سرای) مسدود شده است.

نیروهای اداره «راه‌سازی، نگهداری و تعمیرات» برای بازگشایی این مسیرها به‌صورت شبانه‌روزی در حال فعالیت هستند.

در اَلباک (باش‌قلعه) نیز مردم با آغاز روز برفی، برف انباشته‌شده مقابل خانه‌ها و محل‌های کسب خود را پاکسازی کردند و نیروهای شهرداری در خیابان‌ها و پیاده‌روها عملیات برف‌روبی را ادامه دادند.



همچنین جاده وان–میکس (وان–باغچه‌سرای) که روز گذشته به‌دلیل برف و کولاک به‌طور پیشگیرانه بسته شده بود، دوباره به روی تردد باز شد.

جولمرگ (حکاری)

در جولمرگ (حکاری)، بارش برفی که از روز گذشته آغاز شده و به‌صورت متناوب ادامه دارد، شهر و مناطق اطراف را سفیدپوش کرده است.

در مرکز استان و شهرستان گَوَر (یوکسک‌اُوا)، ضخامت برف به حدود ۲۰ سانتی‌متر رسید و شهروندان ناچار به پاکسازی برف از مقابل خانه‌ها و مغازه‌ها شدند.

به‌دلیل مه و بارش برف، دید رانندگان کاهش یافت و رانندگی با دشواری همراه شد.

بنا بر اعلام اداره ویژه استان، راه ۱۹ روستا و ۵۱ مسیر وابسته به میزراها بسته شده و تیم‌های برف‌روبی برای بازگشایی آن‌ها وارد عمل شده‌اند. هم‌زمان، نیروهای راهداری و شهرداری نیز در محورهای اصلی مشغول پاکسازی مسیرها هستند.

موش

در موش، در شهرستان وارتو برف و کولاک موجب بسته شدن راه ۲۷ روستا شده بود که با تلاش نیروهای اداره ویژه استان، تمامی این مسیرها دوباره بازگشایی شد.

شیخموس ینتور، دبیرکل اداره ویژه استان، اعلام کرد تیم‌ها برای جلوگیری از اختلال مجدد در رفت‌وآمد در حالت آماده‌باش قرار دارند.

ایدیر (ایغدیر)

پس از بارش برف در ارتفاعات ایدیر (ایغدیر)، مرکز شهر در مه غلیظ فرو رفت. کاهش دید در برخی نقاط به حدود ۱۰ متر رسید و رانندگی را با مشکل مواجه کرد.



در محورهای ارتباطی ایغدیر به نخجوان، قارص و آگری (آغری) نیز رانندگان به‌دلیل مه سنگین با احتیاط فراوان و سرعت کم حرکت کردند.

قارص

در قارص (کردهای ترکیه از نام قرسه برای نام بردن از این شهر استفاده می کنند)، پس از بارش برف، سرمای شدید و یخبندان حاکم شده است.

در طبیعت سفیدپوش منطقه، تصاویری از روباه‌هایی که در جست‌وجوی غذا بودند ثبت شد.



در شهرستان ساری‌قامیش، دمای هوا تا ۸ درجه زیر صفر کاهش یافت. در پی این سرما، درختان و گیاهان یخ زدند، حوضچه‌های کوچک منجمد شد و قندیل‌های یخ از بام ساختمان‌ها آویزان شد.

به‌دلیل یخ‌زدگی جاده‌ها، تردد خودروها تنها به‌صورت کنترل‌شده انجام گرفت.

دامداری در زمستان قارص

با فرا رسیدن زمستان، دامداران قارص ناچار شده‌اند گوسفندان خود را روی برف تغذیه کنند. بارش‌های پیاپی، روستاها را یک‌دست سفیدپوش کرده و در مناطق مرتفع، ضخامت برف از ۵۰ سانتی‌متر نیز فراتر رفته است.

در روستای گُول‌باشی از توابع سوسوز که در ارتفاعی نزدیک به دو هزار متر قرار دارد، دامداران حدود یک هفته است دام‌های خود را در فضای باز تغذیه می‌کنند.

گلابی قارصلی، یکی از دامداران منطقه، گفت: «نگهداری از گوسفندان در زمستان سخت است، اما با همه دشواری‌ها از کارمان راضی هستیم. حدود ۱۰۰ رأس گوسفند دارم و این روند را تا ماه آوریل ادامه می‌دهیم.»

اردخان (اردهان)

در اردخان (اردهان)، سرمای شدید و یخبندان همچنان ادامه دارد. دمای هوا در ساعات شب تا ۴ درجه زیر صفر کاهش یافت و سرما باعث یخ‌زدگی گسترده در سطح شهر و معابر شد.

پرندگانی که پس از بارش برف به آسمان برخاستند، صحنه‌هایی زیبا و چشم‌نواز خلق کردند. برفی که در طول روز به‌صورت متناوب بر شهر باریده بود، در ساعات عصر متوقف شد و پس از آن، شمار زیادی از پرندگان در آسمان مرکز شهر گرد آمدند.

پرندگان برای مدتی در آسمان همچون گله‌ای هماهنگ به پرواز درآمدند و تصاویری از لحظه‌هایی که پس از پرواز، آرام‌آرام به سمت زیستگاه‌های خود بازمی‌گشتند ثبت شد. این دسته‌های پرندگان پس از چند دقیقه پرواز پیوسته، کم‌کم از دید ناپدید شدند و آسمان شهر دوباره در سکوتِ پس از برف فرو رفت.

در عین حال، تالاب‌ها و آب‌بندهای طبیعی در فاصله میان قارص و اردخان که در زمستان یخ نمی‌زنند، همچنان به‌عنوان منبعی حیاتی برای دامداری و کشاورزی اهمیت خود را حفظ کرده‌اند.



انور آیدین، مدیر استانی کشاورزی و جنگل‌داری، گفت: «این آب‌بندهای طبیعی هم برای دامداری و هم برای کشاورزی حیاتی‌اند و در زمستان، مناظری کم‌نظیر خلق می‌کنند؛ این‌ها از مهم‌ترین ثروت‌های طبیعی منطقه ما هستند.»





مناظر برفی این تالاب‌ها با پهپاد به تصویر کشیده شده است.

ارزروم

در ارزروم، کودکان بارش برف را به فرصتی برای شادی تبدیل کردند.

آن‌ها در محله‌های شیب‌دار با سورتمه‌های کوچک و حتی کیسه‌های پلاستیکی روی برف سر خوردند، گلوله‌های برفی ساختند و بی‌اعتنا به سرمای هوا، شادی زمستان را به کوچه‌ها آوردند. بارشی که در طول روز به‌صورت متناوب ادامه داشت، بیش از همه دل کودکان را شاد کرد.

منابع گزارش و تصاویر: اخبار سرویس های کرمانجی و ترکی آناتولی

ترجمه و تدوین توسط سرویس ترکیه کردپرس