دیده شدن روباه سرخ و شاهین پاپر در طبیعت برفی ساری‌قامیش

سرویس ترکیه - در شهرستان ساری‌قامیش استان قارص، روباه سرخ و شاهین پاپر که در فصل زمستان به‌ندرت دیده می‌شود، هنگام جست‌وجوی غذا در طبیعت پوشیده از برف مشاهده و تصویربرداری شدند.

به گزارش کردپرس، در شهرستان ساری‌قامیش از توابع استان قارص، روباه سرخ و شاهین پاپر که در ماه‌های زمستان به‌ندرت دیده می‌شوند، در حال جست‌وجوی غذا در طبیعت برفی مشاهده شدند.

در مناطق روستایی این شهرستان که دمای هوا در ساعات شب به منفی ۱۲ درجه سانتی‌گراد کاهش یافته است، حیوانات وحشی برای یافتن غذا با دشواری روبه‌رو هستند.

در منطقه روستای آس بوغا که در فاصله ۱۰ کیلومتری مرکز شهرستان قرار دارد، روباه سرخی که برای یافتن غذا وارد زمین‌های پوشیده از برف شده بود، به‌همراه شاهین پاپر که حضورش در زمستان نادر است، توسط دوربین‌ها ثبت شد.

روباه سرخ پس از مدتی پرسه زدن روی برف، از منطقه دور شد و شاهین پاپر نیز پس از مدتی پرواز و چرخ زدن در آسمان، از دید ناپدید شد.

منبع: بخش ترکی آناتولی

