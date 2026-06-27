به گزارش کردپرس، سنجاب‌های زمینی با نام «گلنگی» که از جوندگان بومی و شناخته‌شده جغرافیای آناتولی هستند، در شهر ارزروم مقابل دوربین قرار گرفتند.

این جانوران که زیستگاه اصلی خود را مراتع و چمنزارها انتخاب می‌کنند، لانه‌های متعددی در اطراف پیست دوومیدانی مرکز شهر ارزروم حفر کرده‌اند و در طول روز با ورود و خروج مداوم از این لانه‌ها، تصاویر دیدنی و زیبایی را به نمایش می‌گذارند.

«گلنگی» که در ترکیه با نام سنجاب زمینی نیز شناخته می‌شود، یکی از گونه‌های بومی حیات‌وحش جغرافیای کردستان ترکیه است و بیشتر در دشت‌ها و مراتع مناطق شرقی ترکیه زندگی می‌کند. حضور این جانور در فضای سبز شهری ارزروم، توجه شهروندان و علاقه‌مندان به حیات‌وحش را به خود جلب کرده است.

منبع: بخش کردی خبرگزاری آناتولی