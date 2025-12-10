به گزارش کردپرس، با آغاز بارش سنگین برف، افت دما و کولاک شدید در استانهای شرقی و کردستان ترکیه، مسرهای مواصلاتی دهها روستا در آگری، وان، حکاری، موش و قارص بسته شدند. کاهش شدید دید، لغزندگی جادهها و یخزدگی، عبور و مرور را مختل کرده و تیمهای شهرداری و اداره راه در حال بازگشایی مسیرها هستند. با این حال جنگلها و ارتفاعات منطقه نیز با پوششی یکدست سفید، مناظر زمستانی کمنظیری را رقم زدهاند.
آگری (نام ترکی: آغری)؛ برف صبحگاهی و کاهش دید رانندگان
هوای سرد و بارش برف از صبح زود پریروز آگری را فرا گرفت. بهدلیل شدت برف و افزایش حجم آن در زمان کوتاه، دید رانندگان کاهش یافت و تردد خودروها تنها با سرعت کم و احتیاط ممکن بود.
در روستای یونجالی در حاشیه استان، برف نشسته بر درختان و مراتع، مناظری تماشایی ایجاد کرده است.
ارزنجان؛ کولاک و سرمای شدید
در برخی مناطق ارزنجان، بارش برف همراه با کولاک رخ داده و دید افقی را بهشدت کاهش داده است. سرمای شدید که پس از بارش ایجاد شده، رفتوآمد را دشوار کرده و جادهها را لغزنده کرده است.
درسیم (تونجلی)؛ بستهشدن مسیرهای شهری
در استان کُرد و علوی نشین درسیم، بارش برف و یخزدگی سبب شده است بخشهایی از جادههای شهری و روستایی مسدود شود. کولاک در ارتفاعات شدت بیشتری داشته و تردد در مسیرهای کوهستانی با خطر همراه است.
قارص؛ سفیدپوش شدن جنگلها و کاهش دید ۳۰ متری
در مناطق مرتفع قارص، بارش سنگین برف از دو شب گذشته آغاز شد و تا صبح ادامه داشت. جنگلهای چوبی و کاج در ساری قامیش و ارتفاعات اطراف، زیر لایهای ضخیم از برف سفیدپوش شدهاند.
بهدلیل کولاک، دید رانندگان در ساعات ابتدایی صبح تا ۳۰ متر کاهش یافت.
تیمهای شهرداری ساری قامیش عملیات برفروبی و بازکردن راهها را آغاز کردهاند.
تصاویر هوایی ثبتشده با پهپاد از جنگلهای کاج، چشماندازهای زمستانی کمنظیری را به نمایش گذاشت.
وان؛ مسدود شدن راه ۲۸ روستا
بهدنبال بارش شدید برف، راه ۲۸ روستا در شهرستانهای گورپینار و باشقلعه بسته شد.
به گفته شهرداری وان، بارش برف در این نواحی بسیار سنگین بوده و تیمهای برفروبی از شب گذشته در حال کار هستند.
در باشقلعه، برف تجمعیافته در خیابانها و کوچههای مرکز شهر با کامیونها جمعآوری و از محدوده شهری خارج شد.
جولمرگ (حکاری)؛ بستهشدن راه ۴۳ روستا
در حکاری، بارش برف و باران در برخی مناطق به کولاک شدید تبدیل شد و راه ۴۳ روستا بسته شد.
اداره راه و تیمهای خدمات شهری از صبح مشغول بازکردن مسیرها هستند و عملیات در مناطق مرتفع همچنان ادامه دارد.
موش؛ بازگشایی مسیر ۸ روستا
در شهرستان وارتو از توابع موش، راههای منتهی به ۸ روستا که شب گذشته بر اثر بارش برف مسدود شده بود، با تلاش نیروهای اداره راه بازگشایی شد.
مقامهای محلی اعلام کردند که ارتفاع برف در مناطق بالا قابلتوجه بوده و تیمهای امدادی در حالت آمادهباش هستند.
تداوم بارش و هشدار به رانندگان
تیمهای اداره راهداری منطقه ۱۱ در مسیر وان–باغچه سرای نیز عملیات برفروبی و گسترش مسیر را ادامه میدهند. رانندگان عبوری در این مسیر نسبت به بستن زنجیر چرخ و رعایت قوانین مربوط به ایمنی در زمستان ملزم شدهاند.
