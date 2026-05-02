به گزارش کردپرس، دشتهای سرسبز استان موش، یکی از استان های واقع در کردستان ترکیه، این روزها با شکوفایی «لاله موش» – گونهای اندمیک و منحصر به فرد – به رنگ سرخ درآمده و چشماندازی خیرهکننده برای گردشگران و علاقهمندان طبیعت خلق کرده است. این گل که در سال ۲۰۱۵ از سوی وزارت کشاورزی و جنگلداری ترکیه با نام «موش ۱۰۷۱» ثبت شده، به نمادی طبیعی و ارزشمند برای این منطقه تبدیل شده است.
با گرمتر شدن هوا، لالهها شکوفا شده و دشت را همچون فرشی رنگین میپوشانند؛ منظرهای که توجه بازدیدکنندگان را از سراسر کشور به خود جلب کرده است. در همین راستا، حدود ۶۰ پژوهشگر و دانشگاهی از مناطق مختلف ترکیه به موش سفر کرده و با تلفنهای همراه و دوربینهای حرفهای خود به ثبت تصاویر این گلهای حفاظتشده پرداختهاند.
پروفسور «عدنان باقی»، عضو هیئت علمی دانشگاه ترابزون، که برای بازدید به این منطقه آمده، تأکید کرده است که این سفر فرصتی کمنظیر برای مشاهده نزدیک زیباییهای طبیعی شهر موش بوده است.
در همین حال، جذابیت جهانی لاله موش باعث شده تا توجه مستندسازان خارجی نیز به این منطقه جلب شود. یک گروه چهار نفره از چین، به رهبری انجمن جهانی لاله، پس از طی حدود ۷ هزار کیلومتر مسیر به موش رسیدهاند تا در قالب پروژه «مستند سفر لالهها»، شکوفایی این گلها در دشت موش را ثبت کنند.
نظر شما