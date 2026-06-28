به گزارش کردپرس، پروانه سلطان که با لقب «ملکه آفریقا» شناخته میشود، پس از مهاجرت از شمال آفریقا، در باغهای تاریخی هِوسِل در دیاربکر (آمد) مشاهده شد.
به نوشته مزوپوتامیا، این گونه مهاجر که هر سال از شمال آفریقا به مناطق مختلف جهان کوچ میکند، معمولاً در ماههای سپتامبر و اکتبر در باغهای هِوسِل دیده میشود، اما امسال زودتر از موعد معمول به حوضه رود دجله و این باغهای تاریخی رسیده است.
محمد معصوم سوئر و ویسی آرچاگوک، دو عکاس مستند طبیعت، موفق شدند از این پروانههای مهاجر تصاویری ثبت کنند.
پروانه سلطان به دلیل علاقه به آبوهوای گرم و مرطوب، هر سال باغهای هِوسِل را بهعنوان یکی از زیستگاههای موقت خود انتخاب میکند. این باغها که در ساحل رود دجله قرار دارند، به دلیل تنوع زیستی و ارزش تاریخی، از سال ۲۰۱۵ در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیدهاند.
نظر شما