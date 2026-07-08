کسکین بایندیر: برای ساختن کشوری آزاد به یک پیمان اجتماعی نیاز داریم

به گزارش کردپرس، نشست‌های مردمی حزب مناطق دموکراتیک (DBP) با شعار «صلح را همراه با مردم می‌سازیم» برای سومین روز متوالی در شهر غازی‌آنتپ (نام کُردی: دیلوک) ادامه یافت. کسکین بایندیر، رئیس مشترک این حزب، به همراه هیئتی از مسئولان DBP در برنامه‌های مختلف این سفر حضور یافت.

هیئت حزب در نخستین برنامه خود از انجمن فرهنگی علویان در منطقه شاهین‌بیگ غازی‌آنتپ بازدید کرد. در این دیدار که با حضور نمایندگان انجمن‌های علوی شهر برگزار شد، درباره روند «صلح و جامعه دموکراتیک» گفت‌وگو و تبادل نظر صورت گرفت.

کسکین بایندیر در این نشست گفت: «ما برای ساختن کشوری تلاش می‌کنیم که همه مردم بتوانند در آن آزادانه زندگی کنند. اگر قرار است این روند پایدار باشد و هویت‌ها و باورهای گوناگون این سرزمین به رسمیت شناخته شوند، به یک پیمان اجتماعی نیاز داریم.»

در ادامه نشست، یکی از شهروندان علوی با اشاره به فشارهای تاریخی علیه جامعه علوی اظهار داشت: «بیش از هر گروه دیگری، علویان خواهان صلح هستند؛ زیرا طی قرن‌ها بیشترین ظلم و تبعیض را تحمل کرده‌اند. ما فجایع سیواس، مرعش و چوروم را تجربه کرده‌ایم. این‌ها حملاتی یک‌جانبه و نابرابر بودند. ما هنوز شهروندان برابر نیستیم و خواهان برخورداری از حقوق برابر هستیم.»

یکی دیگر از حاضران نیز با ابراز بی‌اعتمادی نسبت به عملکرد دولت در روندهای پیشین حل مسئله کُرد گفت: «پیش‌تر نیز مدت‌ها درباره روند حل مسئله گفت‌وگو شد، اما نتیجه آن را همه دیدیم. به همین دلیل امید چندانی به این روند ندارم. هرچقدر هم از امید سخن گفته شود، تا زمانی که دولت گام عملی برندارد، تغییری ایجاد نخواهد شد.»

شهروند دیگری نیز با تأکید بر اینکه راه‌حل مشکلات در دموکراسی نهفته است، گفت: «مشکلات همه ما مشترک است. ما زیر یک آسمان زندگی می‌کنیم و بر یک سرزمین نفس می‌کشیم. مسئله علویان و مسئله کُردها از یکدیگر جدا نیستند و تنها از مسیر دموکراسی می‌توان برای آن‌ها راه‌حل یافت.»

هیئت DBP پس از پایان این دیدار، راهی روستای چاخوت در شهرستان نصیبین شد و در آنجا نیز با ساکنان منطقه دیدار و درباره روند «صلح و جامعه دموکراتیک» گفت‌وگو کرد. در این نشست، آخرین تحولات این روند برای شهروندان تشریح شد و از آنان خواسته شد برای پیشبرد این روند، مشارکت و فعالیت‌های خود را گسترش دهند.

اعضای هیئت سپس به روستاهای منطقه قامیشلو رفتند و در نشست‌های مردمی دیگری که با استقبال گسترده زنان و جوانان همراه بود، شرکت کردند. حاضران در این نشست‌ها خواستار برداشته شدن هرچه سریع‌تر گام‌های عملی در روند صلح شدند و با اشاره به بی‌اعتمادی ناشی از عملکرد دولت، تأکید کردند که جامعه کُرد باید مبارزه سازمان‌یافته خود را بیش از پیش تقویت کند.

این نشست‌ها با سر دادن شعار های جنبش کُردی به پایان رسید.