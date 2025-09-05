به گزارش کردپرس، گروه های «ابتکار عمل آزادی عبدالله اوجالان در سوریه» و «دفاع از عبدالله اوجالان در سوریه» در چارچوب کارزار جهانی «میخواهم با عبدالله اوجالان دیدار کنم» در تاریخ ۲۰ آگوست ۲۰۲۵ کارزار جمعآوری امضا برای آزادی اوجالان و دیدار با او را در سطح سوریه آغاز کردند. در این کارزار، دو هزار و شش امضا از سوی روشنفکران، دانشگاهیان، سیاستمداران، چهرههای برجسته اجتماعی و رهبران عشایر عرب گردآوری شد.
بر اساس پیامهای منتشرشده در وبسایت رسمی این ابتکارها، شخصیتهایی از سوریه و مصر نیز با شعار «میخواهم با عبدالله اوجالان دیدار کنم» حمایت خود را از این کارزار اعلام کردند.
سمیح شقر هنرمند سوری در پیام خود با مقایسه اندیشههای عبدالله اوجالان با تجربههای نلسون ماندلا و مروان برغوثی، اظهار داشت: «در لحظهای تاریخی زندگی میکنیم که شاهد زندهشدن روح انقلابی در برابر استبداد و بازگشت نور آزادی برای ملتهای معترض خاورمیانه هستیم. این بیداری در شخصیت و اندیشههای عبدالله اوجالان که از زندان امرالی به جهان عرضه میشود، تجسم یافته است. او با فلسفه و دانش خود در سیاست دموکراتیک و اخلاقی، به فیلسوف و اندیشمندی تبدیل شده که اراده ملتها را نمایندگی میکند.»
اسلام دِف، نویسنده و روزنامهنگار مصری، با اشاره به شرایط بازداشت عبدالله اوجالان و وضعیت کُردها در منطقه، گفت: «اوجالان به شخصیتی بینالمللی بدل شده است که پروژهای دموکراتیک فراتر از مسئله کُرد ارائه کرده و حقوق ملتها را تضمین میکند. فلسفه ملت دموکراتیک که او بنا نهاده است، بدیلی در برابر نظام دولت-ملت بوده و زمینهساز جامعهای اشتراکی بر پایه برابری و آزادی زنان است.»
نبیل الملحم، نویسنده سوری، در پیام خود تأکید کرد که عبدالله اوجالان زندان را به عرصهای فکری بدل کرده و همانند ماندلا و گاندی، مدلی نوین از حکومت را بر مبنای ایدهها و امید معرفی کرده است. او افزود: «اوجالان با الهام از تمدنهای خاورمیانهای، از درون زندان گفتمانی سیاسی با بُعد جهانی را بازسازی کرده است. از این رو من نیز برای تحقق ندای صلح و جامعه دموکراتیک اندیشمند ملت خود، خواهان دیدار با عبدالله اوجالان هستم.»
