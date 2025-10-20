به گزارش کردپرس به نقل از فاکس نیوز، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، مارک ساوایا، کارآفرین کلدانی‌تبار و متولد خانواده‌ای عراقی را به‌عنوان فرستاده ویژه آمریکا در عراق منصوب کرد. ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی Truth Social با اشاره به «درک عمیق ساوایا از روابط عراق و آمریکا و ارتباطات منطقه‌ای او»، گفت این انتصاب در راستای پیشبرد منافع مردم آمریکا انجام شده است. ساوایا از حامیان مالی کارزار انتخاباتی ترامپ و از چهره‌های نزدیک به اوست که در انتخابات میشیگان نقش مؤثری در جلب آرای مسلمانان آمریکایی داشته است.

ترامپ نوشت: «خوشحالم اعلام کنم که مارک ساوایا به‌عنوان نماینده ویژه جمهوری عراق منصوب شده است. درک عمیق او از روابط عراق و ایالات متحده و ارتباطات گسترده‌اش در منطقه، به پیشبرد منافع مردم آمریکا کمک خواهد کرد.»

مارک ساوایا از حامیان مالی کارزار انتخاباتی ترامپ و از چهره‌های شناخته‌شده جامعه مهاجران خاورمیانه‌ای در ایالت میشیگان است. او به‌عنوان یک کارآفرین و تاجر موفق، مالک چندین شرکت و از جمله یک مرکز فروش محصولات ماریجوانا در دیترویت است.

ترامپ در ادامه پیام خود از نقش مهم ساوایا در کارزار انتخاباتی‌اش یاد کرد و نوشت: «مارک یکی از چهره‌های کلیدی در کارزار من در میشیگان بود؛ جایی که او و دیگران به ثبت میزان بی‌سابقه‌ای از آرای مسلمانان آمریکایی کمک کردند. تبریک مارک!»

بر اساس گزارش‌ها و تصاویر منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی، ساوایا رابطه‌ای نزدیک با رئیس‌جمهور دارد و در حساب کاربری اینستاگرام خود عکس‌هایی از حضور در رویدادها و زمین گلف در کنار ترامپ منتشر کرده است.

به نوشته فاکس نیوز، انتصاب‌های مشابه در دولت ترامپ، به‌ویژه در خاورمیانه، نقش مهمی در پیشبرد نفوذ ایالات متحده در منطقه داشته‌اند. از جمله، تام باراک به‌عنوان نماینده ویژه در امور سوریه در مرحله انتقال سیاسی پس از کنار رفتن بشار اسد نقش برجسته‌ای ایفا کرد، و استیو ویتکاف و جرد کوشنر نیز در روند گفت‌وگوهای صلح میان اسرائیل و حماس مشارکت فعال داشتند.

ترامپ روز یک‌شنبه نیز با تأکید بر اهمیت تعامل با جوامع خاورمیانه‌ای در ایالت‌های کلیدی آمریکا، انتصاب ساوایا را نشانه‌ای از تلاش دولتش برای گسترش روابط دیپلماتیک و اجتماعی با این گروه‌ها دانست.