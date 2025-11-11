به گزارش کردپرس، خبرگزاری فرانسه نوشت: احمد الشرع، رئیسجمهور سوریه، که سال گذشته پس از سقوط حکومت بشار اسد به قدرت رسید، از سوی انجمن جامعه کردی آلمان به دست داشتن در جنایات جنگی و نسلکشی متهم شده است.
به گفته دادستانی آلمان، این شکایت هفته گذشته از سوی «انجمن جامعه کردی آلمان» (KGD) ثبت شده و احمد الشرع، که پیشتر با نام «ابو محمد الجولانی» شناخته میشد، به دست داشتن در «نسلکشی کردهای ایزدی در سال ۲۰۱۴ و ادامه اعمال خشونتآمیز سیستماتیک علیه اقلیتها در سوریه و عراق» متهم شده است.
مهمت تانریوردی، نایبرئیس KGD، در بیانیهای اعلام کرد: «بر اساس اصل صلاحیت جهانی، آلمان این امکان ـ و مسئولیت ـ را دارد که عاملان چنین جنایاتی را بدون توجه به محل وقوع جرم تحت پیگرد قرار دهد.»
الشرع که پس از سرنگونی بشار اسد در سال گذشته به قدرت رسید، سالها از چهرههای وابسته به القاعده و رهبر گروه هیئت تحریر الشام (HTS) بود؛ گروهی که تا چند ماه پیش در فهرست سازمانهای تروریستی ایالات متحده قرار داشت.
با این حال، وی در ماههای اخیر تلاش کرده است با فاصله گرفتن از گذشته جهادی خود، چهرهای میانهرو از دولت جدید سوریه ارائه دهد. او روز دوشنبه در کاخ سفید با دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، دیدار کرد.
انجمن کردی آلمان مخالفت شدید خود را با «عادیسازی روابط با فردی که متهم به جنایات جنگی است» اعلام کرده و از دعوت صدراعظم آلمان، فریدریش مرتس، برای سفر الشرع به برلین بهمنظور گفتوگو درباره بازگرداندن شهروندان سوری انتقاد کرده است.
به گفته این انجمن، اجازه ورود «فردی مظنون به ارتکاب نسلکشی» به خاک آلمان، پیام نگرانکنندهای درباره سیاست عدالت جهانی این کشور میفرستد.
سفارت سوریه در برلین هنوز واکنشی به این شکایت نشان نداده است.
