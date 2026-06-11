به گزارش کردپرس، به نقل از آناتولی، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه در سخنانی در نشست هفتگی حزب عدالت و توسعه در مجلس تاکید کرد: امنیت ترکیه نه از ختای، بلکه از حلب، دمشق و بیروت آغاز می‌شود؛ ما در کشورهای برادرانمان در برابر هیچ اقدام تحمیلی مدارا نخواهیم کرد و به هیچ حمله‌ای چشم نخواهیم بست.

او در ادامه درباره نشست سران ناتو که قرار است در ماه جولای امسال در آنکارا برگزار شود، گفت: اعلام اینکه جناب ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا شخصا در اجلاس ناتو در آنکارا شرکت خواهد کرد، از نظر انسجام و همبستگی اتحاد گامی ارزشمند است.

رئیس‌جمهور ترکیه همچنین در خصوص تجاوزات اسرائیل گفت: ما به‌خوبی آگاهیم که هدف نهایی توهمِ «ارض موعود» چیست. به خواست خدا، هرگز اجازه تحقق آن را نخواهیم داد.

اردوغان تاکید کرد: اسرائیل باید متوقف شود، این وظیفه بشریت و جبهه انسانیت است و نباید اجازه داده شود تاریخ بار دیگر تکرار شود.

او تصریح کرد: اگر جلوی یاغی‌گری اسرائیل گرفته نشود، هزینه و پیامدهای آن را نه تنها منطقه، بلکه تمام بشریت خواهد پرداخت.

اردوغان تاکید کرد: هیچ‌کس به دنبال ماجراجویی نرود؛ هیچ‌کس نیز دنباله‌رو شبکه جنایتکار صهیونیستی نشود.