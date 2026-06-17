۲۷ خرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۱۳

محمت امین قاراییلان درگذشت

محمت امین قاراییلان درگذشت

سرویس ترکیه - برادر مراد قارایلان در پی سکته قلبی درگذشت.

به گزارش کردپرس، محمت امین قارایلان، برادر ۷۴ ساله مراد قارایلان، عضو فرماندهی مرکز دفاع خلق (HSM)، پس از سکته قلبی در بیمارستانی در غازی آنتپ درگذشت. مراسم خاکسپاری وی فردا در شهرستان بریجیکِ اورفا برگزار خواهد شد.

محمت امین قاراییلان درگذشت

بر اساس گزارش‌ها، محمت امین قارایلان روز گذشته برای پیگیری روند درمان دخترش به بیمارستان آموزشی و پژوهشی ارسین ارسلان در غازی آنتپ مراجعه کرده بود که در همان‌جا دچار سکته قلبی شد و جان خود را از دست داد.

پیکر او پس از درگذشتش به سردخانه آرامستان یشیل‌کنت در دیلوک (آنتپ) منتقل شد.

قرار است پیکر محمت امین قارایلان صبح فردا از سردخانه تحویل گرفته شده و سپس در آرامستان محله ساکیلتان در شهرستان بریجیک (بەرجیک) از توابع ریحا (اورفا) به خاک سپرده شود.

کد مطلب 2796450

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