به گزارش کرد پرس، هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه اعلام کرد که تلاشهای رژیم صهیونیستی برای بیثباتسازی منطقه، از سطح محلی فراتر رفته و به تهدیدی مستقیم برای امنیت جهانی تبدیل شده است.
بر اساس خیری از خبرگزاری سانا، وی در سخنانی در چارچوب رویداد «چشمانداز سیاست خارجی ترکیه» در دانشگاه آکسفورد، با اشاره به بحرانهای پیدرپی سالهای اخیر، گفت که این تحولات نظام بینالملل را به نقطهای بحرانی نزدیک کرده و منطقه بیشترین تأثیر را از این وضعیت پذیرفته است.
فیدان همچنین به پیامدهای جنگ ایران اشاره کرد و آن را ضربهای جدی به رفاه، امنیت و ثبات جهانی دانست و تأکید کرد که مهمترین درس این تحولات، تبدیلشدن سیاستهای رژیم صهیونیستی به تهدیدی فراتر از مرزهای منطقهای است.
وزیر خارجه ترکیه با تأکید بر ضرورت واکنش هماهنگ جامعه بینالمللی، افزود که کشورش به رهبری رجب طیب اردوغان، الگوی خاصی از «دیپلماسی رهبری» را توسعه داده و بهطور فعال در میانجیگری بحرانها مشارکت دارد.
وی به نمونههایی از این رویکرد از جمله ابتکار انتقال غلات از دریای سیاه و تلاشهای دیپلماتیک در منطقه شاخ آفریقا اشاره و تصریح کرد که هدف این میانجیگریها فراهمکردن شرایطی است که طرفهای درگیر خود به توافق برسند.
فیدان در بخش دیگری از سخنانش، نسبت به اظهارات «اورزولا فوندرلاین» رئیس کمیسیون اروپا درباره ترکیه، ابراز تأسف کرد و گفت که این موضوع از طریق تماسهای دیپلماتیک پیگیری و اصلاح شده است.
پیشتر، فوندرلاین بر ضرورت تکمیل پروژه اروپایی برای جلوگیری از تأثیرگذاری کشورهایی مانند روسیه، ترکیه یا چین تأکید کرده بود، اما کمیسیون اروپا بعداً اعلام کرد که ترکیه شریک مهمی در ناتو و نامزد عضویت در اتحادیه اروپا محسوب میشود.
