اوکراین آماده دیدار با پوتین در ترکیه است

به گزارش کردپرس، ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، پس از دیدار با هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، در کی‌یف از نقش آنکارا در تلاش برای پایان دادن به جنگ قدردانی کرد و به فیدان نشان افتخار درجه دوم اوکراین را اعطا کرد.

زلنسکی در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: «از ترکیه و شخص وزیر امور خارجه به خاطر تلاش‌هایشان برای نزدیک‌تر کردن صلح سپاسگزارم. امروز درباره وضعیت دیپلماتیک و گام‌هایی که می‌تواند روند دستیابی به صلح را دوباره فعال کند، گفت‌وگو کردیم.»

ترکیه که عضو ناتو است، از آغاز جنگ تلاش کرده روابط خود را با هر دو همسایه دریای سیاه، یعنی روسیه و اوکراین، حفظ کند و نقش میانجی را میان دو طرف ایفا کند.

آنکارا تاکنون در چندین توافق برای تبادل اسرا میان روسیه و اوکراین نقش داشته و همچنین در سال ۲۰۲۲ در شکل‌گیری توافق انتقال امن غلات اوکراین از بنادر دریای سیاه مشارکت کرد؛ توافقی که به مدت یک سال اجرا شد. استانبول همچنین در هفته‌های نخست جنگ میزبان مذاکرات مستقیم صلح میان دو کشور بود.

زلنسکی اعلام کرد که در دیدار با فیدان، علاوه بر وضعیت میدانی جنگ، درباره تماس‌های دیپلماتیک ترکیه در سطوح مختلف نیز گفت‌وگو شده است.

هاکان فیدان نیز پیش‌تر در یک نشست خبری مشترک با آندری سیبیها، وزیر امور خارجه اوکراین، تأکید کرده بود که «فرمت استانبول» برای مذاکرات صلح باید ادامه یابد.

به نوشته دیلی صباح، وزیر امور خارجه ترکیه با بیان اینکه آنکارا خواهان گسترش جنگ به دریای سیاه نیست، گفت ترکیه در حال بررسی رویکردهای راهبردی جدید برای شکستن بن‌بست کنونی جنگ است.

او افزود: «هیچ توجیهی وجود ندارد که جنگی در اروپا در قرن بیست‌ویکم پنج سال ادامه پیدا کند. امروز بیش از هر زمان دیگری به صلح نیاز داریم.»

فیدان که ماه گذشته با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، دیدار کرده بود، تأکید کرد ترکیه آماده میزبانی دورهای بعدی مذاکرات صلح است.

در همین حال، آندری سیبیها، وزیر امور خارجه اوکراین، اعلام کرد زلنسکی آمادگی دارد در ترکیه با ولادیمیر پوتین دیدار کند؛ هرچند رئیس‌جمهور روسیه تاکنون انجام چنین دیداری را تا پیش از دستیابی به توافق نهایی صلح رد کرده است.

در بخش دیگری از این دیدار، دو طرف درباره اجرای توافق تجارت آزاد میان ترکیه و اوکراین نیز گفت‌وگو کردند. پارلمان اوکراین روز سه‌شنبه این توافق را تصویب کرد. این توافق در جریان سفر رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ امضا شده بود و روند تصویب آن در ترکیه نیز در سال ۲۰۲۴ به پایان رسید.

زلنسکی با اشاره به این توافق گفت: «انتظار داریم حجم تجارت میان دو کشور همچنان افزایش یابد.»