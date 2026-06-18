به گزارش کردپرس، هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، در گفتوگو با رسانههای ترکیه در جریان سفر خود به روسیه، درباره روند مذاکرات میان ایران و آمریکا و آخرین وضعیت پرونده هستهای ایران اظهارنظر کرد.
بنا بر گزارش آناتولی ترکی، فیدان گفت مذاکرات وارد مرحلهای شده که نیازمند کار فنی و کارشناسی گسترده میان دو طرف است و در حال حاضر دو موضوع اصلی همچنان نیازمند بررسی و توافق بیشتر هستند. به گفته او، نخستین موضوع سرنوشت اورانیوم غنیشده موجود در ایران و دومین موضوع نحوه اجرای تعلیق یا محدودیت فعالیتهای غنیسازی در آینده است.
وزیر خارجه ترکیه اظهار داشت که در سطح اصول کلی، نوعی تفاهم درباره ذخایر اورانیوم غنیشده ایران شکل گرفته است. او گفت: «در مورد رقیقسازی حدود ۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم غنیشده در ایران یک تفاهم اصولی وجود دارد، اما اینکه چه کسی این کار را انجام دهد، چه نهادی بر آن نظارت کند و روند راستیآزمایی چگونه صورت گیرد، همچنان نیازمند گفتوگوهای بیشتر است.»
فیدان تأکید کرد که اگرچه درباره چارچوب کلی این موضوع توافقهایی حاصل شده، اما جزئیات فنی و اجرایی هنوز نهایی نشده و مذاکرات در این زمینه ادامه دارد.
او همچنین به دشواریهای ارتباطی میان تهران و واشنگتن در جریان مذاکرات اشاره کرد و گفت شرایط امنیتی ناشی از وضعیت جنگی و همچنین بیاعتمادی ایران به آمریکا، روند تبادل پیامها و پاسخها را با کندی مواجه کرده است.
فیدان در این باره گفت: «در حالی که طرف آمریکایی ممکن بود ظرف یک ساعت به موضوعی پاسخ دهد، ایرانیها گاهی پس از یک هفته قادر به ارائه پاسخ بودند. البته در این فاصله، گاه حملات متقابلی نیز رخ میداد.»
وزیر خارجه ترکیه همچنین افزود که تحولات منطقهای بر روند مذاکرات تأثیر گذاشته است. به گفته او، «اشغال لبنان توسط اسرائیل» نیز موجب کند شدن روند گفتوگوها شد.
فیدان با اشاره به نقش خود به عنوان تسهیلگر در این روند اظهار داشت: «من تلاش کردم هر دو طرف را به گفتوگوی مستقیم تشویق کنم.»
او همچنین خاطرنشان کرد که ادامه تنشها و درگیریها در منطقه باعث شده برخی پروندههای دیگر، از جمله بحران غزه، تا حدی از کانون توجهات بینالمللی خارج شوند و ابراز امیدواری کرد که با کاهش تنشها، امکان تمرکز بیشتر بر حل بحرانهای منطقهای فراهم شود.
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