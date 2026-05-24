http://kurdpress.com/x4p5Y۳ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۱:۰۷ کد مطلب 2795746 ترکیه ۳ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۱:۰۷ دستگیری ۱۰ عضو داعش در عملیات مشترک ترکیه و سوریه سرویس ترکیه- سازمان میت ترکیه اعلام کرد در عملیاتی مشترک با سرویس اطلاعاتی سوریه، ۱۰ عضو داعش را دستگیر کردهاند. به گزارش کردپرس، سازمان اطلاعات ملی ترکیه(میت) با انتشار بیانیهای اعلام کرد در عملیاتی مشترک با سرویس اطلاعاتی سوریه، ۱۰ عضو داعش را دستگیر کردهاند. به نوشته آژانس خبری آناتولی، در عملیات مشترک سازمان میت تزکیه و سرویس اطلاعاتی سوریه، ۱۰ عضو داعش که تحت تعقیب بینالمللی بودند در سوریه دستگیر و به ترکیه منتقل شدند. به گفته منابع امنیتی، یکی از دستگیرشدگان با عاملان حمله تروریستی ایستگاه قطار آنکارا در سال ۲۰۱۵ ارتباط داشته است. مقامهای ترکیه اعلام کردند که این افراد در ساختار موسوم به «دفتر فاروق» وابسته به داعش فعالیت داشته و در برنامهریزی، تبلیغات، آموزش نظامی و برخی حملات علیه ترکیه نقش داشتهاند. در میان بازداشتشدگان، افرادی متهم به مشارکت در حملات علیه نیروهای ارتش ترکیه، فعالیت رسانهای برای داعش و همکاری با شبکههای عملیاتی این گروه دیده میشوند. در پی تحقیقات مشترک میت و پلیس ضدتروریسم ترکیه، ۹ نفر از دستگیرشدگان زندانی شدهاند و مدت بازداشت یک نفر دیگر تمدید شده است. کد مطلب 2795746 برچسبها ترکیه سوریه داعش میت
نظر شما