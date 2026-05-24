دستگیری ۱۰ عضو داعش در عملیات مشترک ترکیه و سوریه

به گزارش کردپرس، سازمان اطلاعات ملی ترکیه(میت) با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد در عملیاتی مشترک با سرویس اطلاعاتی سوریه، ۱۰ عضو داعش را دستگیر کرده‌اند.

به نوشته آژانس خبری آناتولی، در عملیات مشترک سازمان میت تزکیه و سرویس اطلاعاتی سوریه، ۱۰ عضو داعش که تحت تعقیب بین‌المللی بودند در سوریه دستگیر و به ترکیه منتقل شدند.

به گفته منابع امنیتی، یکی از دستگیرشدگان با عاملان حمله تروریستی ایستگاه قطار آنکارا در سال ۲۰۱۵ ارتباط داشته است.

مقام‌های ترکیه اعلام کردند که این افراد در ساختار موسوم به «دفتر فاروق» وابسته به داعش فعالیت داشته و در برنامه‌ریزی، تبلیغات، آموزش نظامی و برخی حملات علیه ترکیه نقش داشته‌اند.

در میان بازداشت‌شدگان، افرادی متهم به مشارکت در حملات علیه نیروهای ارتش ترکیه، فعالیت رسانه‌ای برای داعش و همکاری با شبکه‌های عملیاتی این گروه دیده می‌شوند.