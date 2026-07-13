میت از انتقال یکی از اعضای ارشد داعش از سوریه به ترکیه خبر داد

به گزارش کردپرس، منابع امنیتی ترکیه روز دوشنبه اعلام کردند که سازمان اطلاعات ملی این کشور (میت) در عملیاتی در سوریه، طالب گولر با نام مستعار «عبدالسلام ترکی» را بازداشت و به ترکیه منتقل کرده است.

بر اساس این گزارش، طالب گولر برادر قاسم گولر، از دیگر چهره‌های ارشد داعش، است و در شبکه این گروه در ترکیه که با نام «مکتب فاروق» (Maktab Al-Faruq) شناخته می‌شود، فعالیت می‌کرد. نام او در فهرست افراد تحت تعقیب وزارت کشور ترکیه قرار داشت. قاسم گولر نیز پیش‌تر در سال ۲۰۲۱ در عملیاتی از سوی سازمان اطلاعات ترکیه بازداشت و به این کشور منتقل شده بود.

به گفته منابع امنیتی، طالب گولر در ژانویه ۲۰۱۴ و هم‌زمان با اوج جنگ داخلی سوریه، به‌صورت غیرقانونی وارد این کشور شد و در کنار برادرش فعالیت‌های داعش را هماهنگ می‌کرد. پس از بازداشت قاسم گولر، نیروهای اطلاعاتی ترکیه عملیات شناسایی و تعقیب طالب گولر را آغاز کردند و تحرکات او را زیر نظر گرفتند.

این منابع افزودند که گولر پس از انتقال به ترکیه با مقام‌های امنیتی همکاری کرده و درباره روند گرایش خود به افراط‌گرایی، نحوه ورودش به سوریه، پیوستن به داعش و فعالیت‌هایش در این گروه، اطلاعاتی ارائه داده است.

ماه گذشته نیز سازمان اطلاعات ترکیه احمد قازانجی، از دیگر اعضای ارشد داعش، را هنگام تلاش برای نفوذ به خاک ترکیه بازداشت کرده بود.

مقام‌های ترکیه تأکید می‌کنند که داعش همچنان تهدیدی برای امنیت این کشور به شمار می‌رود. از زمان فروپاشی ساختار موسوم به «خلافت» داعش در سال ۲۰۱۹، شماری از اعضا و هواداران این گروه در ترکیه مستقر شده و در قالب شبکه موسوم به «داعش خراسان» (داعش-K) به جذب نیرو، تأمین منابع مالی و پشتیبانی لجستیکی ادامه داده‌اند.

ترکیه که در سال ۲۰۱۳ داعش را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داد، طی سال‌های اخیر صدها عملیات امنیتی علیه این گروه انجام داده و صدها مظنون را بازداشت کرده است. به گفته مقام‌های این کشور، این عملیات‌ها از وقوع چندین حمله برنامه‌ریزی‌شده، از جمله حمله به اماکن مذهبی، جلوگیری کرده و در چارچوب اجرای تحریم‌های سازمان ملل، دارایی‌های مرتبط با تأمین مالی گروه‌های تروریستی نیز مسدود شده است.