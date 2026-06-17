سرخط خبرهای ۲۷خرداد خبرگزاری کردپرس

دیدار مظلوم عبدی، نچیروان بارزانی و توماس باراک در اربیل؛ بررسی تحولات سوریه و آینده همکاری کردها با دمشق
مظلوم عبدی فرمانده کل SDF در جریان سفری به اربیل با «توماس باراک» نماینده ویژه ترامپ در امور عراق و سوریه با حضور «نچیروان بارزانی» رئیس اقلیم کردستان عراق دیدار کرد و در این دیدار آخرین تحولات سیاسی و امنیتی سوریه و منطقه، بهویژه وضعیت کردها در شمال و شرق سوریه، مورد بررسی قرار گرفت.
ترامپ، کردها و وعدههای تکراری نافرجام آمریکا
اظهارات تازه دونالد ترامپ علیه کردها تنها یک جنجال سیاسی نیست؛ بلکه یادآور دههها وعدههای تحققنیافته آمریکا به مردمی است که بارها در معادلات منطقهای به متحدی موقت تبدیل شدهاند.
بارزانی و تام باراک بر حفظ نظام سیاسی عراق و مهار گروههای مسلح تأکید کردند
در دیدار مسعود بارزانی و تام باراک در پیرمام، دو طرف درباره ثبات عراق، همکاری میان اربیل و بغداد، خلع سلاح گروههای مسلح و توسعه روابط اقتصادی گفتوگو کردند.
ترکیه با تمدید توافق خط لوله کرکوک–جیهان مخالفت کرد
در حالی که عراق خواهان تمدید یکساله توافق خط لوله نفتی کرکوک–جیهان شده، یک مقام ارشد ترکیه اعلام کرد آنکارا در شرایط کنونی تمایلی به ادامه توافق فعلی ندارد و به دنبال امضای قراردادی جدید با بغداد است.
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