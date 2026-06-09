به گزارش کردپرس، دادستانی ترکیه کیفرخواست پرونده قتل «بن علی اصلان» راننده سرویس مسافربری که توسط یک خانواده وابسته به داعش به قتل رسید، تکمیل کرد. بر اساس این کیفرخواست، یک شهروند سوری متهم به عضویت در داعش و جبهه النصره که به این خانواده پناه داده بود، در کنار همسرش از کمک‌های ماهانه هلال‌احمر و نهادهای حمایتی ترکیه بهره‌مند بوده است.

بنا بر خبر روزنامه جمهوریت، دادستانی ترکیه کیفرخواست پرونده قتل «بن علی اصلان»، راننده حمل‌ونقل مسافری در آنکارا را که در سپتامبر ۲۰۲۵ توسط یک خانواده وابسته به گروه داعش کشته شد، نهایی کرد. اعضای این خانواده پس از قتل اصلان و سرقت مینی‌بوس او، از طریق استان ختای وارد سوریه شده بودند.

در کیفرخواست، جزئیات ورود خانواده آکسوی از فرانسه به ترکیه، محل اقامت آنان در طول حضور در این کشور، ارتباطاتشان و اقدامات مجرمانه منتسب به آن‌ها به تفصیل تشریح شده است.

بر اساس گزارش منتشرشده، خانواده آکسوی حدود ۴۵ روز در منزل فردی سوری به نام «محمد العرج» در آنکارا اقامت داشتند. دادستانی اعلام کرده است که العرج از اعضای سابق جبهه النصره بوده و با نام تشکیلاتی «اکرمه» در ساختار داعش در سطح مسئول فعالیت می‌کرده است. او همچنین وظیفه هماهنگی اسکان و جابه‌جایی افرادی را برعهده داشته که قصد پیوستن به داعش از داخل یا از طریق ترکیه را داشتند.

ورود خانواده از فرانسه برای پیوستن به داعش

خانواده آکسوی که اصالتاً اهل استان قیصریه ترکیه هستند، متشکل از وحید آکسوی پدر خانواده، همسرش خدیجه آکسوی و ۱۳ فرزند شامل هشت پسر و پنج دختر بود. این خانواده که سال‌ها در فرانسه زندگی می‌کردند، در سال ۲۰۲۳ با هدف عبور به مناطق درگیری در سوریه به ترکیه آمدند.

بررسی‌های سازمان اطلاعات ترکیه (میت) نشان داده است که اعضای خانواده در دوم جولای ۲۰۲۳ از گذرگاه مرزی درکوی در استان کرکلارائلی وارد ترکیه شده‌اند.

براساس اطلاعات کیفرخواست، پس از عبور این خانواده به سوریه و در جریان عملیات تعقیب فرامرزی، درگیری مسلحانه‌ای رخ داد که دو آن وحید آکسوی و هفت نفر از فرزندانش کشته شدند.

خانه تیمی داعش در آنکارا

تحقیقات دادستانی آنکارا نشان می‌دهد که خانواده آکسوی هنگام حضور در پایتخت ترکیه در منزل محمد العرج و زنی به نام نور شیخو در منطقه دمت اولر اقامت داشتند. دادستانی این محل را در کیفرخواست «خانه تیمی داعش» توصیف کرده است.

محمد العرج که دارای مجوز اقامت و شماره هویت اتباع خارجی در ترکیه است، پس از آغاز تحقیقات مربوط به قتل بن علی اصلان و پرونده تروریستی بازداشت و زندانی شد. او در بازجویی‌ها اعتراف کرده که پیش‌تر به مدت هفت ماه به‌صورت مسلحانه در گروه «جُندالاقصی» وابسته به جبهه النصره فعالیت داشته است.

بررسی تلفن همراه وی نیز حاوی مطالبی درباره ساخت مواد منفجره دست‌ساز بوده و مشخص شده که برای ارتباطات خود از نرم‌افزار رمزگذاری‌شده «Threema» استفاده می‌کرده؛ برنامه‌ای که به دلیل دشواری ردیابی، در میان اعضای گروه‌های افراطی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ادعای دریافت کمک‌های دولتی و هلال‌احمر

یکی از نکات جنجالی مطرح‌شده در کیفرخواست، دریافت کمک‌های مالی از سوی محمد العرج و همسر او نور شیخو است. طبق اسناد پرونده، این دو نفر هیچ شغل ثابتی نداشته‌اند اما به‌صورت ماهانه از هلال‌احمر ترکیه و نهادهای حمایتی اجتماعی کمک مالی دریافت می‌کردند.

دادستانی همچنین مدعی شده است که العرج علاوه بر اسکان خانواده آکسوی به مدت حدود ۴۵ روز، پس از عبور آن‌ها به سوریه نیز از ارتباطات خود در منطقه «اطعمه» برای یافتن محل اقامت مناسب برای اعضای این خانواده استفاده کرده است.

پرونده اکنون در مرحله رسیدگی قضایی قرار دارد و انتظار می‌رود در جلسات آینده دادگاه، جزئیات بیشتری از شبکه ارتباطی متهمان و نحوه فعالیت آن‌ها در ترکیه و سوریه روشن شود.