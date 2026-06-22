اعترافات تازه عضو داعش؛ از کشتار آنکارا و حمله به دفاتر HDP تا ادعای مذاکره با دولت ترکیه

به گزارش کردپرس، عمر دنیز دوندار، عضو داعش که پس از تحویل از سوی هیئت تحریرالشام (HTŞ) در ترکیه بازداشت شده، در چارچوب استفاده از قانون «ابراز ندامت مؤثر» به بیان مجموعهای از اعترافات درباره فعالیتهای داعش در ترکیه پرداخته است. او در اظهارات خود ضمن طرح ادعاهایی درباره حمله مرگبار ۱۰ اکتبر ۲۰۱۵ آنکارا، از نقش یونس دورماز در برنامهریزی حملات به دفاتر حزب دموکراتیک خلقها (HDP) در آدانا و مرسین، طرح حمله به نوروز ۲۰۱۵ آمد و چندین عملیات ناکام دیگر سخن گفت. دوندار همچنین مدعی شد داعش در زمان وقوع کشتار آنکارا به دلیل مذاکراتی که با دولت ترکیه در جریان داشت، مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفت.
عمر دنیز دوندار، عضو داعش و از متهمان فراری پرونده کشتار ۱۰ اکتبر آنکارا که اخیراً از سوی هیئت تحریرالشام (HTŞ) به ترکیه تحویل داده شده است، در بازجوییهای خود در اداره امنیت آنکارا اعترافات تازهای درباره ساختار و عملیاتهای داعش در ترکیه مطرح کرده است.
دوندار که ۱۸ ژوئن ۲۰۲۶ مورد بازجویی قرار گرفت، با بهرهگیری از مقررات «ابراز ندامت مؤثر» (Etkin Pişmanlık)، درباره فعالیتهای داعش در سالهای گذشته اطلاعاتی ارائه داد. او مدعی شد حمله انتحاری ۱۰ اکتبر ۲۰۱۵ مقابل ایستگاه راهآهن آنکارا که یکی از خونبارترین حملات تاریخ معاصر ترکیه به شمار میرود، به ابتکار شخصی یونس دورماز، مسئول وقت داعش در دِیلوک (غازیآنتپ)، انجام شده است.
به گفته دوندار، پس از این حمله، ابوزینب انصاری، مسئول واحد عملیات خارجی داعش، گزارشی از گروههای هدف تهیه و برای سطوح بالاتر سازمان ارسال کرد، اما هیچ تأییدی برای عملیات صادر نشد. او ادعا کرد: «این عملیات بدون دریافت مجوز و بودجه از فرماندهی مرکزی و صرفاً بر اساس تصمیم شخصی یونس دورماز انجام شد.»
دوندار همچنین مدعی شد داعش در آن مقطع زمانی با دولت ترکیه در حال مذاکره برای دستیابی به نوعی توافق بود و به همین دلیل مسئولیت رسمی حمله آنکارا را نپذیرفت. او گفت این موضوع حتی موجب بروز اختلافاتی در میان برخی شاخههای داعش در دِیلوک و سمسور (آدییامان) شده بود.
این عضو داعش در بخش دیگری از اعترافات خود از حملات ۱۸ مه ۲۰۱۵ به دفاتر حزب دموکراتیک خلقها (HDP) در آدانا و مرسین پرده برداشت. او گفت عملیات بمبگذاری همزمان در این دو دفتر که در نتیجه آن چهار نفر در ساختمان HDP آدانا زخمی شدند، توسط یونس دورماز طراحی شده بود.
به گفته دوندار، اجرای این عملیات بر عهده فردی با نام سازمانی «ابوجهاد» و هویت واقعی سواش ییلدیز بوده است.
او همچنین ادعا کرد که داعش برای نوروز ۲۰۱۵ در آمد (دیاربکر) نیز برنامهریزی حمله کرده بود. به گفته وی، این طرح نیز توسط یونس دورماز تهیه شده و قرار بود عبدالرحمان آلاگؤز به همراه فردی با نام سازمانی «وقاص» و یکی از بستگانش آن را اجرا کنند، اما پس از انصراف یکی از عوامل، عملیات عملی نشد.
دوندار در ادامه بازجوییهای خود مدعی شد داعش در سالهای گذشته طرحهایی برای ترور اکرم اماماوغلو، شهردار استانبول، حمله به بالنهای گردشگری کاپادوکیه، سوءقصد به اندرو برانسون، کشیش آمریکایی، در ازمیر و همچنین حمله به نهادها و گروههای مرتبط با جامعه دگرباش ها داشته است، اما هیچیک از این طرحها به مرحله اجرا نرسیدند.
اعترافات دوندار در حالی منتشر شده که پروندههای مرتبط با حملات داعش در ترکیه همچنان از مهمترین پروندههای امنیتی و قضایی این کشور به شمار میروند و برخی از بخشهای این پروندهها طی سالهای گذشته تحت محرمانگی قرار داشتهاند.
نظر شما