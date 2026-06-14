زمین گذاشتن سلاح از سوی PKK، برای دولت بسیار ارزشمند است

به گزارش کردپرس، بولنت توران، معاون وزیر کشور ترکیه، در برنامه «گام به گام در مسیر ترکیه بدون تروریسم» در شهر شرناخ این را که PKK سلاح‌های خود را زمین گذاشتهبه عنوان یک تحول مهم توصیف کرد و از آمادگی دولت ترکیه برای انجام اصلاحات قانونی به منظور پیشبرد این روند خبر داد.

بولنت توران، معاون وزیر کشور ترکیه، در جریان سفر به استان شرناخ با بیرول اکجی، استاندار این استان، دیدار و گفت‌وگو کرد و دفتر یادبود استانداری را امضا کرد.

او سپس در مراسم افتتاح برنامه «گام به گام در مسیر ترکیه بدون تروریسم» که با حمایت اداره کل روابط با سازمان‌های مردم‌نهاد وزارت کشور و به همت انجمن «زنان روشنایی‌بخش آینده» در خانه معلمان شرناخ برگزار شد، شرکت کرد.

بنا بر خبر بخش کردی آناتولی، توران در سخنرانی خود با اشاره به روند «ترکیه بدون تروریسم» گفت: «PKK سلاح‌های خود را زمین گذاشته است. این اقدام گامی ارزشمند به شمار می‌رود. ما نیز برای تسریع روند تحولات مرتبط با این موضوع، گام‌های قانونی لازم را برخواهیم داشت.»

در ادامه این مراسم، بیرول اکجی، استاندار شرناخ، با ابراز خرسندی از میزبانی مهمانانی از ۸۰ استان ترکیه، اظهار داشت که شرناخ یکی از نمونه‌های موفق روند «ترکیه بدون تروریسم» است که به رهبری رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، دنبال می‌شود.

روزانه ۸۱ هزار بشکه نفت در شرناخ تولید می‌شود

او افزود: «امروز همراه با مردم شرناخ و دولت، الگوی شرناخ را می‌سازیم. حدود سه هزار و ۵۰۰ نفر از جوانان ما در بخش تولید نفت فعالیت می‌کنند و این استان بیشترین میزان تولید نفت ترکیه را به خود اختصاص داده است. روزانه ۸۱ هزار بشکه نفت در شرناخ تولید می‌شود. در دشت‌های ما گندم، عدس و پسته کشت می‌شود و در کوهستان‌های استان نیز یک میلیون و ۳۰۰ هزار رأس دام سبک پرورش می‌یابد. همچنین سالانه ۶۰۰ تن ماهی تولید می‌کنیم. شرناخ که طی ۴۰ سال گذشته در سایه ناامنی و خشونت قرار داشت، امروز با روند ترکیه بدون تروریسم به سوی روشنایی حرکت می‌کند و با سرعت در مسیر تبدیل شدن به یکی از ستاره‌های درخشان هلال حاصلخیز پیش می‌رود. ترک‌ها و کردها هزاران سال است که در کنار یکدیگر برادرانه زندگی کرده‌اند و این برادری همچنان پشتوانه صلح، امنیت و ثبات در منطقه است.»

در این مراسم همچنین محمد یارکا، شهردار شرناخ، و محمد گونگور، رئیس کنفدراسیون خانواده‌های جان باختگان و جانبازان امنیتی آناتولی در شرناخ، سخنرانی کردند.

سرلشکر ظفر تومبول، فرمانده ژاندارمری استان، ولکان سازاک، رئیس پلیس شرناخ، ابراهیم خلیل ارکان، رئیس استانی حزب عدالت و توسعه (AKP)، ریش‌سفیدان، نمایندگان سازمان‌های مردم‌نهاد، خانواده‌های جان باختگان و جانبازان و مهمانانی از ۸۰ استان ترکیه نیز در این برنامه حضور داشتند.

پس از پایان مراسم، بولنت توران و هیئت همراه با حضور در یادمان شهدای فرماندهی تیپ ۲۳ پیاده‌نظام، با اهدای گل میخک به مقام شهدا ادای احترام کردند.