۵ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۹:۴۹

هنرمند پیشکسوت سنندجی «دایه مینا» درگذشت

هنرمند پیشکسوت سنندجی «دایه مینا» درگذشت

سرویس کردستان - «چیمن ناصری»، هنرمند پیشکسوت سنندجی که در میان مردم با نام «دایه مینا» شناخته می شد، پس از تحمل یک دوره بیماری، در بیمارستان توحید سنندج چشم از جهان فروبست.

به گزارش کرد پرس، زنده یاد چیمن ناصری از چهره های شناخته شده و تأثیرگذار هنر بومی و مردمی سنندج بود که سال ها با فعالیت مستمر خود، نقش مهمی در حفظ و ترویج فرهنگ و هنر کردی ایفا کرد.

نام «دایه مینا» برای بسیاری از مردم سنندج و فعالان حوزه فرهنگ و هنر، یادآور اصالت، هویت و پیوند عمیق با فرهنگ بومی این دیار است؛ هنرمندی که با منش مردمی و فعالیت های هنری خود، سهمی ماندگار در پاسداشت میراث فرهنگی و هنری منطقه بر جای گذاشت.

این هنرمند پیشکسوت شامگاه یکشنبه، پس از تحمل یک دوره بیماری، در بیمارستان توحید سنندج دار فانی را وداع گفت.

کد مطلب 2797657

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