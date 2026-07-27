هنرمند پیشکسوت سنندجی «دایه مینا» درگذشت

به گزارش کرد پرس، زنده یاد چیمن ناصری از چهره های شناخته شده و تأثیرگذار هنر بومی و مردمی سنندج بود که سال ها با فعالیت مستمر خود، نقش مهمی در حفظ و ترویج فرهنگ و هنر کردی ایفا کرد.

نام «دایه مینا» برای بسیاری از مردم سنندج و فعالان حوزه فرهنگ و هنر، یادآور اصالت، هویت و پیوند عمیق با فرهنگ بومی این دیار است؛ هنرمندی که با منش مردمی و فعالیت های هنری خود، سهمی ماندگار در پاسداشت میراث فرهنگی و هنری منطقه بر جای گذاشت.

این هنرمند پیشکسوت شامگاه یکشنبه، پس از تحمل یک دوره بیماری، در بیمارستان توحید سنندج دار فانی را وداع گفت.