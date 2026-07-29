آغاز به کار نخستین جشنواره سالانه گندم در قامشلو

به گزارش کردپرس، نخستین جشنواره سالانه گندم روز چهارشنبه به ابتکار مرکز پژوهش‌های علمی کشاورزی کردستان سوریه و با مشارکت شماری از نهادها و سازمان‌های مدنی در ورزشگاه ۱۲ مارس شهر قامشلو برگزار شد.

برگزارکنندگان اعلام کردند هدف از برگزاری این جشنواره، معرفی تاریخچه گندم، مراحل مختلف کشت و برداشت آن و نیز تبیین جایگاه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی این محصول راهبردی در منطقه جزیره سوریه است.

در بخش‌های مختلف جشنواره، ابزارهای سنتی و مدرن مورد استفاده در مراحل کاشت، داشت و برداشت گندم در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفت. همچنین تجهیزات قدیمی کشاورزی که در گذشته برای کشت این محصول استفاده می‌شد، به نمایش گذاشته شد.

بخش دیگری از جشنواره به معرفی غذاهای تهیه‌شده از گندم اختصاص داشت. انواع نان‌های محلی، غذاهای سنتی و شیرینی‌های بومی که با گندم تهیه می‌شوند، برای بازدیدکنندگان عرضه شد. شرکت‌کنندگان همچنین شماری از غذاهای سنتی از جمله نان تنوری، گندم پخته و دیگر خوراک‌های محلی را به‌صورت زنده آماده کردند.

در این رویداد، آثار صنایع دستی و زیورآلات سنتی ساخته‌شده از خوشه‌های گندم که توسط زنان تولید شده بود نیز به نمایش درآمد و مورد استقبال حاضران قرار گرفت.

دانشکده کشاورزی دانشگاه روژاوا، مرکز پژوهش‌های کشاورزی، شوراها و شهرداری‌های حسکه و قامشلو، خانواده‌های قربانیان جنگ داخلی سوریه، نیروهای امنیت داخلی، اتحادیه جوانان، اتحادیه ورزش، کنگره استار، مؤسسه ژنولوژی، مؤسسه «ژین‌وار»، سازمان زنان وابسته به هیئت کار و امور اجتماعی، جنبش جامعه دموکراتیک (TEV-DEM) و هیئت فرهنگ از جمله نهادهای شرکت‌کننده در این جشنواره بودند.

مراسم افتتاحیه با ادای احترام آغاز شد و سپس «عبدالرحمان حسن» از اعضای کمیته برگزارکننده، در سخنانی این جشنواره را نخستین رویداد از این نوع در منطقه جزیره توصیف کرد و ابراز امیدواری کرد که این برنامه در سال‌های آینده به یک جشنواره سالانه و فراگیر تبدیل شود.

در ادامه، گروه «ریحان» متشکل از مادران به اجرای رقص‌های فولکلور پرداخت. همچنین نمایش فیلمی درباره تاریخچه گندم، اجرای برنامه‌های هنری و موسیقی توسط گروه‌های «پیلا» و «دیلان‌های مردمی مزگین» و نیز اجرای موسیقی توسط هنرمندان «جومرد» و «بربنگ هلات» از دیگر بخش‌های برنامه جشنواره اعلام شده است.