به گزارش کردپرس، رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور و رهبر حزب عدالت و توسعه، در سخنرانی خود در مراسم پایانی «آکادمی حزب عدالت و توسعه در استانبول» گفت روند «ترکیه بدون تروریسم» با جدیت ادامه دارد و این سیاست به عنوان یک «پروژه دولتی» در دستور کار قرار گرفته است. او خاطرنشان کرد که این روند با صبر و دقت پیگیری میشود و هیچ قدرتی نمیتواند مانع تحقق آن شود. اردوغان همچنین هشدار داد که موضوع ترور نباید به ابزار بازیهای تجزیهطلبانه تبدیل شود و تأکید کرد اجازه چنین سوءاستفادهای داده نخواهد شد. به گفته او، آینده ترکیه در گرو وحدت همه اقوام است و «ترکها، کردها و عربها همانطور که هزار سال است در کنار هم زندگی کردهاند، باز هم در یک وطن مشترک با برادری و همبستگی زندگی خواهند کرد.»
اردوغان در سخنرانی خود با استفاده از عبارت پروژه «ترکیه بدون تروریسم» به جای «روند صلح» بار دیگر بر اجرای این پروژه از سوی دولت خود تأکید کرد. او این پروژه را یک «طرح دولتی» خواند و گفت: «ما با صبر، دقت و ارادهای قاطع این مسیر را ادامه میدهیم. طی یک سال گذشته هرگونه تلاش برای ضربه زدن به این روند را بیاثر کردهایم. این پروژه یک برنامه مقطعی نیست، بلکه آیندهای بدون تروریسم برای کل کشور است.»
اردوغان در بخش دیگری از سخنانش به جای استفاده از عبارت «مسئله کُرد»، از عبارت «مسئله تروریسم» نام برد و هشدار داد که «برخی جریانها تلاش میکنند از مسئله تروریسم بهعنوان ابزاری برای پیشبرد پروژههای تجزیهطلبانه استفاده کنند.» او گفت: «سالهاست کسانی عادت کردهاند سیاست داخلی و خارجی ترکیه را با چماق ترور شکل دهند. اما این بار بیهوده تلاش میکنند. ما به هیچ قیمتی اجازه نخواهیم داد تروریسم به ابزاری برای بازیهای تجزیهطلبانه بدل شود. این ملت چنین طرحهایی را ناکام خواهد گذاشت.»
رئیسجمهور ترکیه در ادامه بر اهمیت وحدت اقوام و ملتها در کشورش تأکید کرد و افزود: «ترکها، کردها، عربها و همه اقوام این سرزمین قرنهاست در کنار هم زندگی کردهاند. همانگونه که هزار سال است زیر یک آسمان و بر یک خاک مشترک در غم و شادی با هم بودهایم، باز هم به برادری، همبستگی و زندگی مشترک ادامه خواهیم داد. ما ملتی هستیم که قدرت و تجربه تاریخیمان هر توطئهای را خنثی خواهد کرد.»
او در پایان با تأکید بر ضرورت همبستگی ملی گفت: «هدف ما ترکیهای استوار، متحد و قدرتمند است. در این مسیر هیچ تردیدی نداریم و همه با هم به آیندهای روشنتر گام برخواهیم داشت.»
