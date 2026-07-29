به گزارش کردپرس، کفاح محمود، مشاور رسانه‌ای بارزانی، اعلام کرد که اقلیم کردستان پرونده مربوط به حملات ایران و گروه‌های مسلح به این منطقه را به طور کامل در اختیار علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، قرار داده است.

وی با بیان اینکه این اقدام با توجه به مواضع اخیر الزیدی انجام شده، گفت: «نخست‌وزیر عراق همواره تأکید کرده است که اقلیم کردستان بخشی از پیکره عراق است و بر همین اساس، مسئولیت حفاظت از آن نیز بر عهده دولت فدرال قرار دارد.»

مشاور رسانه‌ای بارزانی افزود که تحویل این پرونده با هدف پیگیری حملات و جلوگیری از تکرار آنها صورت گرفته است.

او تأکید کرد: «وقتی اقلیم کردستان بخشی از این پیکره است، باید از آن دفاع شود، نه اینکه اجازه داده شود مورد تجاوز قرار گیرد و بدون حمایت رها شود.»

محمود در پایان بار دیگر بر ضرورت ایفای مسئولیت دولت عراق در قبال امنیت اقلیم کردستان تأکید کرد و خواستار اتخاذ اقدامات عملی برای جلوگیری از حملات و پاسخگو کردن عاملان آنها شد.