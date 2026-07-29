درآمد داخلی اقلیم کردستان از ۳۲۰ میلیارد به ۸۶ میلیارد دینار سقوط کرد

به گزارش کردپرس، امید صباح، رئیس دیوان هیئت وزیران اقلیم کردستان، در گفت‌وگو با «کردستان۲۴» گفت ادامه جنگ در منطقه و کاهش فعالیت‌های تجاری، موجب افت شدید درآمدهای داخلی اقلیم کردستان شده است.

وی اظهار داشت که درآمدهای داخلی اقلیم که پیش‌تر به ۳۲۰ میلیارد دینار می‌رسید، از ماه مارس به بعد به ۸۶ میلیارد دینار کاهش یافته است.

به گفته وی، روند درآمدهای داخلی در ماه‌های اخیر به شرح زیر بوده است:

مارس: ۸۶ میلیارد دینار

آوریل: ۱۰۶ میلیارد دینار

مه: ۱۲۳ میلیارد دینار

رئیس دیوان هیئت وزیران اقلیم تأکید کرد که تداوم بحران‌های امنیتی و کاهش مبادلات تجاری، فشار قابل توجهی بر منابع درآمدی اقلیم وارد کرده است.