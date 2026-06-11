۸۰ هزار لیر بدهی به نام جوانی که هفت سال پیش در عفرین جان باخت

به گزارش کردپرس، خانواده دیژوار آیدوغان، جوان کُرد اهل شهرستان ساوور در استان ماردین، با دریافت یک ابلاغیه رسمی از سازمان تأمین اجتماعی ترکیه با وضعیت عجیبی روبه‌رو شدند. بر اساس این ابلاغیه، برای آیدوغان که در سال ۲۰۱۹ در جریان عملیات نظامی ترکیه و نیروهای مورد حمایت آن در شهر عفرینِ شمال و شرق سوریه جان باخته بود، ۸۰ هزار و ۳۳۳ لیر بدهی حق بیمه درمانی عمومی (GSS) ثبت شده است.

به نوشته مزوپوتامیا، این ابلاغیه از سوی مدیریت مرکز تأمین اجتماعی آرتوکلو صادر و به خانواده آیدوغان در روستای بارمان از توابع ساوور ارسال شده است. در متن آن آمده که نامبرده تا تاریخ ۲۰ مه ۲۰۲۶ دارای بدهی بیمه درمانی است؛ موضوعی که با واکنش خانواده مواجه شده است.

امینه آیدوغان، مادر دیژوار، که طی هفت سال گذشته در جست‌وجوی پیکر فرزندش بوده، می‌گوید تاکنون هیچ روند رسمی برای ثبت فوت او انجام نشده و همین مسئله باعث بروز مشکلات متعدد برای خانواده شده است. به گفته او، در حالی که خانواده سال‌هاست فرزند خود را از دست داده، نهادهای دولتی همچنان او را در اسناد اداری زنده تلقی می‌کنند.

این خانواده پیش‌تر نیز با فشارها و تهدیدهایی مواجه شده بودند. بر اساس گزارش‌ها، در سال ۲۰۲۳ افرادی که خود را مأموران اطلاعاتی معرفی می‌کردند، اعضای خانواده آیدوغان را تحت فشار قرار داده و بارها آن‌ها را بازداشت یا مورد بازجویی قرار داده بودند. خانواده اعلام کرده بود که به دلیل نپذیرفتن خواسته‌های این افراد، بیش از یک سال با تهدید و آزار مستمر روبه‌رو بوده است.

خانواده آیدوغان در آن زمان با ثبت شکایت رسمی، از فشارها و تهدیدها خبر داده و اعلام کرده بودند که برای حضور در تجمعات اعتراضی مقابل دفتر حزب دموکراتیک خلق‌ها (HDP) نیز تحت فشار قرار گرفته‌اند.