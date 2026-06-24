اردوغان: چارچوب قانونی برای روند خلع سلاح را با سرعت تدوین می کنیم

به گزارش کردپرس، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه و رئیس حزب عدالت و توسعه (AKP)، در نشست هفتگی فراکسیون حزبش در مجلس ترکیه درباره تحولات داخلی و منطقه‌ای و همچنین روند «صلح و جامعه دموکراتیک» سخن گفت.

اردوغان در بخشی از سخنان خود با انتقاد از حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) و اشاره به دوره‌های مدیریت کمال قلیچداراوغلو و اوزگور اوزل، مدعی شد: «مدل مدیریت موازی نه تنها بزرگ‌ترین حزب اپوزیسیون را فلج کرده، بلکه بر کل سیاست ترکیه نیز تأثیر منفی گذاشته است.»

وی سپس به روندی که از سوی دولت و حزب حرکت ملی (MHP) آغاز شده اشاره کرد و گفت: «در روندی که با شریک خود در ائتلاف جمهور، حزب حرکت ملی، آغاز کردیم و بعدها به سیاست رسمی دولت تبدیل شد، مراحل مهمی را پشت سر گذاشته‌ایم. این روند از زمان آغاز تاکنون آزمون‌های دشوار متعددی را با موفقیت پشت سر گذاشته است.»

اردوغان همچنین به تحولات شمال سوریه پرداخت و اظهار داشت یکی از مهم‌ترین موانع پیش روی این روند، وضعیت شمال سوریه بود که به گفته او با رویکرد فراگیر رئیس‌جمهور سوریه، احمد الشرع، تا حد زیادی حل شده است. وی افزود که روند ادغام و یکپارچگی در سوریه، با وجود موانع مختلف، با موفقیت در حال اجراست و آنکارا نیز این روند را از نزدیک دنبال می‌کند.

رئیس‌جمهور ترکیه با اشاره به پایان جنگ داخلی طولانی‌مدت سوریه گفت: «از اینکه برادران سوری ما پس از ۱۳ سال و نیم جنگ داخلی دوباره مسئولیت کشور خود را بر عهده گرفته‌اند، خرسند هستیم و امیدواریم این روند با ثبات ادامه یابد.»

اردوغان در ادامه به تنش‌ها و درگیری‌های میان ایران، اسرائیل و ایالات متحده اشاره کرد و گفت این وضعیت نه تنها برای ترکیه و خاورمیانه، بلکه برای مردم کُرد نیز اهمیت حیاتی دارد.

او مدعی شد: «به لطف فضای ایجادشده و کانال‌های گفت‌وگو، از بروز فتنه‌ها و بحران‌های بزرگ‌تری که می‌توانست به کُردها نیز آسیب برساند، جلوگیری شده است. در آینده روشن‌تر خواهیم دید که ترک‌ها، کُردها، عرب‌ها و فارس‌ها چگونه یک بازی خونین و پیچیده را خنثی کرده‌اند و منطقه ما چگونه از لبه یک پرتگاه بازگشته است.»

تدوین چارچوب قانونی جدید

اردوغان با تأکید بر اینکه خواهان حل هرچه سریع‌تر مسئله‌ای است که به گفته او حدود ۵۰ سال ادامه داشته، اظهار کرد: «البته شرایط پویای منطقه و تحولات ژئوپلیتیکی ما را ناگزیر می‌کند که همزمان چندین بحران را مدیریت کنیم و با حساسیت عمل کنیم.»

او در ادامه از آماده‌سازی یک طرح قانونی جدید خبر داد و گفت: «در مرحله کنونی روی یک چارچوب قانونی کار می‌کنیم که روند انحلال و خلع سلاح سازمان را تسریع خواهد کرد. پس از انجام مشورت‌ها و رایزنی‌های لازم، بدون اتلاف وقت این طرح را برای بررسی و تصمیم‌گیری به مجلس ارائه خواهیم کرد.»