به گزارش کردپرس، وزیر برق عراق اعلام کرد ارتش این کشور در حال آماده‌سازی برای استقرار سامانه پدافند هوایی «پانتسیر» در استان سلیمانیه با هدف حفاظت از میدان گازی کورمور در برابر حملات پهپادی است.

این اقدام پس از آن مطرح شده که شرکت بهره‌بردار میدان کورمور به دلیل تهدیدهای امنیتی و حملات مکرر، تولید و انتقال گاز به نیروگاه‌های برق را متوقف کرد؛ اقدامی که به کاهش بیش از یک‌هزار و ۶۰۰ مگاوات از ظرفیت تولید برق شبکه سراسری عراق انجامید.

میدان گازی کورمور تاکنون ۱۳ بار هدف حملات راکتی و پهپادی قرار گرفته است. به دنبال این حملات، شرکت سرمایه‌گذار و دولت اقلیم کردستان خواستار تضمین امنیت این میدان، از جمله استقرار سامانه پدافندی «پانتسیر» برای ایجاد چتر دفاع هوایی در برابر حملات پهپادی شدند.

وزیر برق عراق همچنین گفت در صورت اجرای این تدابیر و استقرار سامانه پدافندی، انتقال گاز به نیروگاه‌های برق ظرف ۱۲ ساعت از سر گرفته خواهد شد.

وی افزود دولت فدرال عراق با اجرای اولیه این طرح موافقت کرده است؛ اقدامی که با توجه به بحران برق و افزایش چشمگیر مصرف انرژی در فصل تابستان، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.