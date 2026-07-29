تولید طلای در آذربایجان غربی ۱۰۰ کیلوگرم افزایش می یابد

به گزارش کردپرس، از ایسنا؛ سخاوت خیرخواه با اشاره به ظرفیتهای کمنظیر معدنی استان اظهار کرد: آذربایجانغربی از استانهای شاخص کشور در حوزه طلاست و هماکنون سالانه حدود دو تن طلا در معادن جنوب استان تولید میشود.
او افزود: در شمال استان نیز طی سالهای گذشته عملیات اکتشافی گستردهای انجام شده که نتایج آن اکنون به ثمر نشسته است. اکتشاف معدن طلای چالدران نهایی شده و واحدهای فرآوری این معدن نیز تا سه ماه آینده راهاندازی و افتتاح خواهد شد تا سالانه صد کیلوگرم طلا در این مجموعه فرآوری و تولید شود.
مدیرکل صمت آذربایجانغربی همچنین از پیشرفت طرح توسعه معدن جنگسر خوی خبر داد و گفت: در این معدن که سالها عملیات اکتشاف در آن انجام شده، ذخایر قابل توجهی شناسایی شده است. سرمایهگذاری به ارزش ۴۰ میلیون دلار برای اجرای طرح فرآوری اعلام آمادگی کرده و پس از برگزاری نشست مشترک با تیم فنی و سرمایهگذار، احداث واحد فرآوری طلا در این معدن مورد توافق قرار گرفت.
او تصریح کرد: با بهرهبرداری از این واحد، سالانه حدود ۴۰۰ کیلوگرم طلا در معدن جنگسر خوی تولید خواهد شد که نقش مهمی در افزایش ظرفیت تولید طلای استان خواهد داشت.
خیرخواه در ادامه با اشاره به مسئولیتهای اجتماعی معادن گفت: سال گذشته ۱۵ درصد از حقوق دولتی معادن طلای زرشوران با اخذ مصوبه از شورای عالی معادن و تصویب پروژه ها در شورای معادن استان به تدبیر استاندار، به مبلغ ۳۱۵ میلیارد تومان، برای اجرای پروژههای جادهسازی، درمانی، زیرساختی و سایر طرحهای عمرانی با هدف بهرهمندی مردم محلی مناطق معدنی اختصاص یافته و به سازمان های مجری طرح ها واریز شد.
او تأکید کرد: مردم محلی باید بیشترین بهره را از ظرفیتهای معدنی منطقه، بهویژه در حوزه اشتغال و ایجاد ارزش افزوده، داشته باشند و توسعه واحدهای فرآوری میتواند این هدف را محقق کند.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان خاطرنشان کرد: این ادارهکل از هرگونه سرمایهگذاری در ایجاد کارگاهها و واحدهای فرآوری معدنی حمایت میکند و در زمینه صدور مجوزها و پروانههای مورد نیاز، همکاری لازم را به عمل خواهد آورد تا منافع توسعه معادن بیش از پیش نصیب مردم مناطق معدنی شود.
به گزارش کردپرس، معدن جنگسر در شهرستان خوی یکی از این معادن مستعد است که گفته می شود سرمایه گذار ان در نظر دارد با ایجاد واحد فرآوری سالانه تولید ۴۰۰ کیلو طلا را آغاز کند.
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