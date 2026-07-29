۷ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۳

ایران حملات آمریکا و عربستان سعودی علیه عراق را شدیدا محکوم کرد

ایران حملات آمریکا و عربستان سعودی علیه عراق را شدیدا محکوم کرد

سرویس ایران - وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با تجاوزکارانه خواندن حملات آمریکا و عربستان سعودی به برخی مناطق در عراق از جمله علیه تاسیسات و اماکن متعلق به نهادهای رسمی عراق و نیز مواکب و ایستگاه‌های زائران اربعین حسینی آن را به شدیدترین وجه محکوم کرد.

به گزارش کرد پرس، وزارت خارجه ایران تاکید کرده است:  این حملات، تعرض آشکار علیه حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی عراق و نقض فاحش بند ۴ ماده ۲ منشور سازمان ملل متحد و قواعد بنیادین حقوق بین الملل بوده و در راستای مطامع آمریکا و رژیم صهیونیستی برای گسترش دامنه جنگ و درگیری در منطقه‌ غرب آسیا است.

وزارت امور خارجه ضمن ابراز تسلیت شهادت جمعی از مردم شریف عراق در جریان این حملات تجاوزکارانه، بر حمایت و همبستگی کامل جمهوری اسلامی ایران با دولت و مردم عراق تاکید می‌کند و رژیم جنگ‌افروز  آمریکا و همدستان آن در منطقه را مسئول پیامدهای خطرناک این اقدامات جنایتکارانه، ضد انسانی و تحریک‌آمیز می‎‌داند.

کد مطلب 2797741

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