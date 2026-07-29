ایران حملات آمریکا و عربستان سعودی علیه عراق را شدیدا محکوم کرد

به گزارش کرد پرس، وزارت خارجه ایران تاکید کرده است: این حملات، تعرض آشکار علیه حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی عراق و نقض فاحش بند ۴ ماده ۲ منشور سازمان ملل متحد و قواعد بنیادین حقوق بین الملل بوده و در راستای مطامع آمریکا و رژیم صهیونیستی برای گسترش دامنه جنگ و درگیری در منطقه غرب آسیا است.
وزارت امور خارجه ضمن ابراز تسلیت شهادت جمعی از مردم شریف عراق در جریان این حملات تجاوزکارانه، بر حمایت و همبستگی کامل جمهوری اسلامی ایران با دولت و مردم عراق تاکید میکند و رژیم جنگافروز آمریکا و همدستان آن در منطقه را مسئول پیامدهای خطرناک این اقدامات جنایتکارانه، ضد انسانی و تحریکآمیز میداند.
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