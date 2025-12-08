به گزارش کردپرس، دولت باغچهلی، رهبر حزب حرکت ملی ترکیه (MHP)، در پیامی رسمی به انتقادهای مطرحشده از سوی دفتر مسعود بارزانی واکنش نشان داد و تأکید کرد که این «تحریکات» هیچ تأثیری بر روند صلح نخواهد داشت، زیرا آنچه برای ترکیه تعیینکننده است «پیامهای امرالی و ارزیابیهای عبدالله اوجالان» است که او آنها را «معقول و در جای خود» توصیف کرد.
دولت باغچهلی، رهبر حزب حرکت ملی ترکیه، در مراسم اعطای گواهینامه به بیستودومین دوره آکادمی سیاست و مدیریت این حزب، پیامی منتشر کرد و در آن به مواضع اخیر دفتر مسعود بارزانی و واکنشهای انتقادی در داخل ترکیه پاسخ داد. او در این پیام گفت: «هرکس مرا گرگ خاکستری بنامد، من همان خواهم ماند تا روزی که چشم از جهان ببندم.» باغچهلی تأکید کرد که چنین گفتهها و تحریکاتی بر او و روند صلح تأثیری ندارد، زیرا آنچه برای آنان مهم است «پیامهای عبدالله اوجالان و ارزیابیهای امرالی» است که به گفته او «بسیار منطقی، معقول و در جای خود» هستند.
باغچهلی در ادامه با اشاره به بیانیه دفتر بارزانی و برخی انتقادهای داخلی گفت: «ما انتظار نداریم افرادی که به جای بهرهگیری از عقل سالم، به تفکرات کهنه و فرقهگرایانه پناه میبرند بتوانند راه ما را درک کنند. ما گامبهگام و با ارادهای راسخ در مسیر تحقق اهداف بزرگ و مقدس خود حرکت میکنیم.»
او با تأکید بر عزم حزبش برای مقابله با تروریسم افزود: «هدف ما ترکیهای بدون تروریسم است؛ هدفی بزرگ و ارزشمند که ما در مسیر تحقق آن ثابتقدم هستیم و بدون توجه به هر سخن و حاشیهای به پیش میرویم.»
رهبر MHP سپس به صراحت درباره پیامهای عبدالله اوجالان گفت: «پیامهای امرالی بسیار منطقیاند. کمیسیون در چهارم ژانویه نشست خود را برگزار کرد و پیامهای رهبری بنیانگذار PKK را ارائه داد. این پیامها معقول و دقیق بودند و همه ما به این نتیجه رسیدهایم که تخریب روند صلح هیچ سودی ندارد.»
باغچهلی در بخش دیگری از پیامش بار دیگر به موضعگیری دفتر مسعود بارزانی اشاره کرد و گفت: «تحریکات جزیره (اشاره به حضور بارزانی در شرناخ و بیانیه دفتر او) مانع کار ما نخواهد شد. درباره نام گرگ خاکستری که برای من به کار بردهاند، روشن است که تا آخرین روز عمر بر همان موضع باقی میمانم. انشاءالله پرنده صلح بال دوم خود را بهدست میآورد و همه مردم شاهد پرواز آن خواهند بود.»
او در پایان تأکید کرد: «ما از طریق همکاری، گفتوگو، توافق و خردورزی حرکت میکنیم. باید بکوشیم خلأیی ایجاد نشود، نه اینکه بعدها برای پرکردنش بدویم. نمیتوانیم فرصت تاریخی را که در قرن گذشته به دست آوردهایم نادیده بگیریم. با احترام و تعهد، مبارزات برادران و خواهران کرد خود را نیز ارج مینهیم.»
نظر شما