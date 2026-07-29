حزب دمکرات کردستان، الحشد الشعبی را به حمله به اقلیم کردستان متهم کرد

به گزارش کردپرس به نوشته السومریه، عبدالسلام برواری از مسئولان حزب دمکرات کردستان عراق گفت، به رغم روابط خوب اقلیم کردستان و ایران، برخی پهپادهایی که با آنها به اقلیم کردستان حمله میشود از ایران به پرواز در میآیند. بخشی دیگر نیز از منطقه دشت نینوا ارسال میشوند و این مورد 8 سال است که تکرار میشود.
وی افزود، نیروهای امنیتی تصاویر واضحی از خودروهایی که حامل سکوهای پرتاب پهپاد هستند و خودروهای حامل کاتیوشا به دست آوردند و تحقیقات نشان داد که این خودروها در دشت نینوا و متعلق به یک تیپ وابسته به الحشد الشعبی هستند. شواهد نشان داد که موشکها و پهپادها از منطقه تحت کنترل این تیپ الحشد الشعبی پرتاب میشوند.
این مسئول حزب دمکرات کردستان عراق، این گونه اقدامات برخی گروهها را غیرقانونی دانست و گفت همین گروهها به کشورهای خلیجی حمله میکنند. وی افزود، هدف این گروهها، اثبات وجود خود به هوادارانشان است.
برواری همچنین مدعی شد مخالفان ایرانی سالها است در اقلیم کردستان عراق حضور دارند و به تعهدات خود پایبند هستند و به هیچ موضع مربوط به ایران حمله نکردهاند.
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